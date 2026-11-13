Bilecik Valisi Sözer, jandarmanın asayiş çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Sözer, jandarmanın asayiş çalışmalarını değerlendirdi

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Bilecik Valisi Sözer, jandarmanın asayiş çalışmalarını değerlendirdi
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Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığının asayiş çalışmaları, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Sözer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu belirterek güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli sürdürüleceğini vurguladı.

Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetler ele alındı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Bu kapsamda güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli sürdürüleceğini??????? vurgulayan Sözer, jandarma personeline görevlerinde "başarılar" diledi.

Kaynak: AA
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