BİM\'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

25.03.2026 15:56
BİM’de yeşil biberin kilosunun 199 TL’ye satılması tepki çekerken, zincir marketlerin maliyet artışlarını fırsata çevirerek fiyatları yükselttiği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Hayat pahalılığı vatandaşın bir numaralı gündemi... Bunun üzerine bir de zincir marketlerin kar hırsı eklenince ortaya akıl almaz fiyatlar çıkıyor. Bunun son örneğini BİM'de gördük. Mart ayında olmamıza rağmen BİM'de yeşil biberin kilosu 199 liradan satışa sunuldu. Fiyatı görenler "Yok artık" demeden edemedi. 

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYORLAR 

Zincir marketlerin yalnızca artan maliyetleri yansıtmakla kalmayıp, bunu fırsata çevirerek fiyatları daha da yukarı çektiği yönündeki eleştiriler giderek artarken, bu durum kamuoyunda “kar hırsı” tartışmalarını yeniden alevlendirdi; özellikle temel gıda ürünlerindeki yüksek fiyatlar, vatandaşın alım gücünü zorlayan en önemli unsurlardan biri haline geldi.

İşte BİM'de vatandaşın tepkisini çeken o etiket; 

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Atılgan Mustafa Atılgan:
    Bakalım şimdi kışın biber yemeyin diyen kaç sivrizekalı çıkacak. 8 9 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor Gez Gez Bitmiyor:
    marka ve mağaza ismi vermiyordunuz, hayırdır 4 0 Yanıtla
  • Tt_261603 Tt_261603:
    bim de bu fiyat ise migrosu düşünemiyorum 2 0 Yanıtla
  • 123456 123456:
    pis fırsatçılar. istedikleri etiketi takıyo marketler . denetim hani nerde 1 0 Yanıtla
  • ryjdtxwckx ryjdtxwckx:
    Maşşallah 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
13:15
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
