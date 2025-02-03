Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıklayan AFAD buradaki sismik faaliyetleri "deprem fırtınası" olarak tarif etti. AFAD, Türkiye'ye en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini belirtti.
Tüm gözler bölgedeki gelişmelere çevrilmişken Mersin'de kaydedildiği öne sürülen bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Tüyleri diken diken bir uğultu sesinin duyulduğu görüntünün neden kaynaklandığı ise bilinmiyor.
Son Dakika › Güncel › Bir kent diken üstünde! Gece yarısı kaydedilen görüntü korkuttu - Son Dakika
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