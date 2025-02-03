Bir kent diken üstünde! Gece yarısı kaydedilen görüntü korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bir kent diken üstünde! Gece yarısı kaydedilen görüntü korkuttu

Geniş Video İzle

Ege Denizi'nde meydana gelen sismik dalgalanmalar devam ederken Mersin'de çekildiği öne sürülen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Gece saatlerinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde uğultu sesi duyuluyor.

03.02.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıklayan AFAD buradaki sismik faaliyetleri "deprem fırtınası" olarak tarif etti. AFAD, Türkiye'ye en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini belirtti.

MERSİN'DE DUYULAN "UĞULTU" SESİ KORKUTTU

Tüm gözler bölgedeki gelişmelere çevrilmişken Mersin'de kaydedildiği öne sürülen bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Tüyleri diken diken bir uğultu sesinin duyulduğu görüntünün neden kaynaklandığı ise bilinmiyor.

Bir kent diken üstünde! Gece yarısı kaydedilen görüntü korkuttu

Cep Telefonu, Ege Denizi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir kent diken üstünde! Gece yarısı kaydedilen görüntü korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Acar:
    RABBİM YURDUMUZU TÜM FELAKETLERDEN MUHAFAZA EYLESİN 36 0 Yanıtla
  • Mustafa akar:
    kedidir kedi o! 5 14 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    gizem yapmaya gerek yok 8 3 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Depremden önce Uğultu sesi geliyor. Bu ne sesi Hocam. Uzman, Evet kırılma sesi cevabı veriyor. Mersinde Uğultu sesi geldi. Birde İzmir'de Su çekikdi. Bençe son derece tedbirli olunmalı :( 9 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    dünyanın sonu geliyor herhalde 3 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    kauai kuşu erkeğinin son sesi ola bilir mi veya cemil olabilir mi cemil 2 2 Yanıtla
  • Serkan Alkan null:
    Kesin Godzilla geldi ?????? 0 3 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    uçak sesi abartmasinlar 0 2 Yanıtla
  • Çiçekci Çiçekci:
    Deprem diye halkı kandırmak ne kolay, kimse ceza almayacak deprem deyince tabiat tutuklanma değil mi? Ver enerjiyi salla ülkeyi tetikle depremi.. İklim anlaşması işte bu 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 Yunanistan’da kaos tırmanıyor Halk Santorini’yi terk etmeye başladı Yunanistan'da kaos tırmanıyor! Halk Santorini'yi terk etmeye başladı
17:05 Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın
16:36 Almanya’dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
07:16 Galatasaray Morata’nın maliyetini açıkladı Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
07:12 Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
01:46 Nijerya’da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı Nijerya'da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı
00:44 Ölü ve yaralılar var Freni boşalan kamyon dehşet saçtı Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 17:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bir kent diken üstünde! Gece yarısı kaydedilen görüntü korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.