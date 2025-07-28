Bir orman yangını da İzmir\'de! Bornova\'da başladı, Buca\'ya sıçradı

Sıcak havalarla birlikte artan orman yangınları ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. Karabük'teki yangında 6. güne girilirken, Bursa Harmancık 3 gündür yanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın "Bu hafta daha riskli" sözlerinden dakikalar sonra İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını başladı.

İZMİR'İN İKİ İLÇESİ YANIYOR

Bornova Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

YOLUN BİR BÖLÜMÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine seyir halinde olan araçlar, Gökdere mevkisinde (Işıkkent Rampalar) yangın nedeniyle durduruldu. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolun bu bölümünü araç trafiğine kapattı. Buca'dan gelen trafik akışı mecburi yön olarak Torbalı, Torbalı istikametinden gelen araçlar ise Buca istikametine yönlendirildi.

Ekiplerin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

KAHRAMANMARAŞ VE KESTEL YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde ülkemizdeki orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Bursa'nın Kestel ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirerek, şunları söyledi:

"Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yüksek olduğu bu günlerde tedbiri elden bırakmayacağız. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Karabük Safranbolu'daki yangının enerjisi büyük ölçüde düşürülmüştü. Alan gayet iyi durumda. Şu anda arkadaşlarımız belirli bölgelerde zaman zaman sıcaklığa bağlı olarak küçük tütmeler var, buralara odaklanmış vaziyetteler. Hiçbir noktayı gözden kaçırmadan hızlıca müdahale ederek, bir yandan da soğuta çalışmalarına devam ederek alan hakimiyetine devam ediyorlar. Tamamen kontrol altıda diyebileceğimiz, riskin sıfırlandığı alanda da bunu yine çok kıymetli vatadandaşlarımızla paylaşmış olacağız. Hali hazırda bu yangında bir uçak ve 16 helikopter, ağırlıklı soğutma çalışmaları olmak üzere ulaşılamayan yerlerdeki küçük tütmelere müdahil oluyorlar. Önümüzdeki saatlerde bu yangınımızla ilgli iyi haber verebileceğimizi söyleyebilirim."

BURSA HARMANCIK YANGINI: ŞİDDETİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞÜRÜLMÜŞ VAZİYETTE

Bursa Harmancık yangınının devam ettiğini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dün itibariyle belli bölgelerde rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar oldu. Gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevrelediler ve buralara direkt müdahale ettiler. Şu anda şiddeti büyük ölçüde düşürülmüş vaziyette. Çok şükür iyiye gidiyor. Bu yangınla alakalı da 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahalemize devam ediyoruz.

Her iki yangınla mücadele ederken maalesef akşam saatlerinde bir üzücü olay yaşadık. Kestel'deki orman yangınına su taşıyan bir tanker kaza yaptı ve burada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum.

"ÇOK RİSKLİ BİR HAFTADAYIZ"

Çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Bu hafta için verilen bilgi geçen haftadan bir miktar daha riskli durumda olduğu ülkemizin. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan dışarıda ateş yakmayalım. Mutlaka bir ateş emaresi olduğunda derhal 112'yi arayalım.

Açıklamalarımızda yalanlara, çarpıtmalara, dedikodulara cevap vermeyeceğimizi söylemiştik. Ancak İletişim Başkanlığımız ile birlikte çokça gündeme getirilen konularla ilgili "Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler" isimli bir kitapçık hazırladık. İletişim Başkanlığımız bunu yayımladı. Biz de bakanlık hesaplarımızdan yayımlayacağız. Orada gündemde olan pek çok konunun doğru halini bulabilirsiniz."