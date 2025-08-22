Birleşmiş Milletler, Gazze\'de kıtlık ilan etti

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

ORTADOĞU'DA İLK

Birleşmiş Milletler (BM), bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği Gazze'de kıtlık ilan etti. BM, kuruluşundan bu yana yalnızca 4 kez resmi kıtlık ilanında bulundu. Kıtlık kararı Orta Doğu'da bir ülke için ise ilk kez alındı.

İSRAİL'İN SİLAHI: AÇIKLIK VE SUSUZLUK

İsrail, bölgede "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullanıyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

5 AYLIK BEBEK AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan 5 aylık Filistinli bebek Gadir Bireyka da şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Filistinli bebeğin bu sabah Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde öldüğü aktarıldı.

Bebek Bireyka'nın ailesi, Gazze'ye uygulanan abluka ve süren saldırılar sonucu 5 aylık bebeklerinin doğumundan sonra gerekli sağlık hizmetine erişememesi ve ağır beslenme yetersizliği sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: YAKINDA CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK

Öte yandan; İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Gazze kentini işgal planını onayladıklarını açıklayarak "cehennemin kapılarını açacakları" tehdidinde bulundu.

"Yakında Hamas için cehennemin kapılarını açacakları" tehdidinde bulunan Katz, işgal saldırılarının Tel Aviv yönetiminin "savaşı sona erdirmek" için öne sürdüğü 50 esirin tamamının bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması şartları kabul edilene kadar süreceğini kaydetti.