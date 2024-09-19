Bitget 45 Milyon Kullanıcıyı Aştı

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KRİPTO varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget, 6'ncı yıl dönümünde dünya çapında 45 milyon kullanıcıyı aştığını duyurdu. İşlem hacmine göre dördüncü en büyük kripto borsası olduğunu aktaran platform, geçen yıldan bu yana yüzde 400'lük kullanıcı artışıyla en hızlı büyüyen borsa olduklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılında Bitget'in kullanıcı tabanı, sürekli yenilik, gelişmiş kullanıcı deneyimi ve güvenliğinin artması ile neredeyse üç katına çıktı. Bitget, 2024 yılında Afrika (%1.614), Güney Asya (%729) ve Güneydoğu Asya'da (%216) önemli ölçüde büyüme gösterdi. Bitget'teki kazan (birikim) ürünleri, 2023'ün 3. çeyreğinden 2024'ün 3. çeyreğine kadar yüzde 600'ün üzerinde bir artışla keskin bir yükseliş gösterdi. Platform ayrıca 2024'ün ilk yarısında yüzde 50 trafik artışı ve 700 milyon USDT net varlık girişi kaydetti.

"Bitget, ticari büyümesinin yanı sıra #Blockchain4Youth ve #Blockchain4Her gibi etkili Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) girişimlerini de artırd. Blockchain4Youth girişimi, Zürih Üniversitesi ve Ulusal Tayvan Üniversitesi gibi 60'dan fazla üniversitede 13 binden fazla öğrenciye blok zinciri eğitimi verdi. Bitget, #Blockchain4Her aracılığıyla SheFi ve Women in Web3 gibi küresel kuruluşlarla iş birliği yaparak kripto alanındaki kadın girişimcileri destekledi.

"Yıl dönümünü kutlamak için Bitget, isim sponsoru olarak hizmet verdiği Singapur Token2049 Zirvesindeki standında interaktif '6' temalı yarışmalar da dahil olmak üzere küresel topluluğunun ilgisini çekmek için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bitget, blok zinciri ve kripto para birimlerinin kamuya tanıtımını önemli ölçüde ilerleten sektör liderlerini Smart Awards aracılığıyla ödüllendiriyor. Ödüller ayrıca sektörün gelişimine kayda değer katkılarda bulunan en yenilikçi projeleri ve operasyonları da kutlayacak. Çeşitliliği desteklemek amacıyla Bitget, SheFi Zirvesi ve Blockchain4Her Ödülleri'ne birlikte ev sahipliği yapmak üzere SheFi ile ortaklık kurarak kadınların kripto alanına katılımını teşvik etti.

"Bitget'in başarısı, kullanıcı tabanının gelişen ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünleri sürekli olarak piyasaya sürmesiyle önemli ölçüde arttı. Platform, 2024 yılında 425 yeni listeleme sundu, Launchpad ve Launchpool platformlarını genişletti ve üç ay içinde 60'tan fazla projenin listelendiği ve 350.000 katılımcının ilgisini çektiği PoolX'i başlattı. Ayrıca, 2024'te yeni başlatılan Bitget Piyasa Öncesi, sadece üç ay içinde 35.000'den fazla yatırımcının ilgisini çekti.Bitget, 6'ncı yıl dönümünü 45 milyon kullanıcı ile kutlarken diğer yandan sektördeki etkisini büyütmeye, yenilik oluşturmaya ve finansal egemenliği dünya çapında yaymaya odaklanmaya devam ediyor."

Bitget CEO'su Gracy Chen ise "Bitget'in istikrarlı büyümesi, sektördeki en iyi mühendislerden ve ürün ekiplerinden gelen sürekli inovasyonun bir sonucu. Bitget, bin 500'den fazla yetenekten oluşan güçlü bir iş gücüyle, kullanıcılarına gezinme kolaylığı ve en yüksek güvenlik gözetimi ile birinci sınıf akıllı kripto çözümleri sunuyor. Borsa, Bitget Wallet ve Web3 hizmetlerimizdeki 45 milyon kullanıcı, büyüyen CeDeFi ekosistemimizin gücünü gösteriyor" dedi.