BM\'den Sudan\'ın Başir Kenti İçin Önemli Hamle

Birleşmiş Milletler (BM), 27 Haziran 2025'te Faşir'deki "trajik durumu" ele almak için insani bir ateşkes sağlama çabasında olduklarını duyurdu ve bu amaçla ateşkesi güvence altına almak için temaslarda bulunulduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yardımların dağıtımı için ateşkes sağlanmasının zorunluluğunu vurgulayarak, "Faşir bölgesinde büyük çaplı yardım operasyonu hazırlamak" amacıyla bu konuda önceden anlaşma yapılması gerektiğini belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 22 Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, "BM ve ortakları, Faşir'in bulunduğu Kuzey Darfur eyaletindeki Tawila bölgesinde 380 binden fazla yerinden edilmiş insanın büyük ihtiyaçlarına yanıt vermek için planlarını gözden geçirip genişletti. Bunların 327 bini -çoğu kadın ve çocuk- kıtlık vurmuş Zamzam kampından ve çevresinden Nisan ortasında patlak veren çatışmalar sonrası kaçtı" dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), "Güncellenen bu planın önümüzdeki üç ay boyunca yardımı artırmayı hedeflediğini, gıda, sağlık hizmetleri, su, sanitasyon, barınma ve korumaya odaklanıldığını" açıkladı. Ayrıca, planın uygulanması ve yardımın genişletilmesi için acil olarak yaklaşık 120 milyon dolara ihtiyaç olduğu bildirildi.

BM Ajanslarıyla Koordinasyon

Faşir'de çatışmalar sürerken, yaklaşık 3 milyon kişi, Kuzey Darfur'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) kontrol bölgelerindeki sığınaklara ulaştı.

Sudan Kurtuluş Hareketi'nin HDK ile müttefik olan kontrol bölgelerindeki sivil otorite başkanı Müciburrahman Muhammed Zübeyr, Sudan Tribune'e yaptığı açıklamada, her gün artan göçmen akışıyla sayıların yükseleceğini, hareketin uluslararası kuruluşlar ve BM ajanslarıyla iletişim kurarak önümüzdeki dönemde bu bölgelere yardım ulaştırmak için çalıştığını belirtti.

Koridorların Güvenceye Alınması

Nisan 2025'te HDK'nın ardı ardına elde ettiği zaferler sonrasında, Sudan ordusunun sivilleri canlı kalkan olarak kullanma kararı üzerine Faşir halkı için insani koridorlar açıldı.

Sivillerin hayatını korumak için tahliye emri verilmesinin ardından, HDK sivillerin şehir çevresinden daha güvenli bölgelere geçişlerini güvence altına aldı ve geçici barınma ile acil insani yardımlar dahil her türlü desteği sağladı.

O dönemde kurulan Koalisyon, "Koalisyon güçleri, tehlikeli bölgelerden kaçan yüzlerce sivili –çoğu kadın, çocuk ve yaşlı– üst üste iki gündür güvenliğe alıyor ve karşılıyor" açıklamasında bulundu.

Faşir, Darfur bölgesinde Sudan ordusunun hâlen bulunduğu tek büyük şehir konumunda. Darfur, ülkenin yaklaşık 1.900 kilometrekarelik yüzölçümünün dörtte birini oluşturuyor.

HDK, son haftalarda peş peşe elde ettiği stratejik zaferlerin ardından, Müslüman Kardeşler'in etkisinden Sudan'ı kurtarma vizyonu çerçevesinde, Kuzey Darfur'un başkenti olan stratejik Faşir şehrinin tam kontrolünü ele geçirmek için ilerleyişini sürdürüyor.