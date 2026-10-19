BM, İsrail'in Al Bayada'da UNIFIL lojistik konvoyunun yolunu kestiğini bildirdi - Son Dakika
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BM, İsrail'in Al Bayada'da UNIFIL lojistik konvoyunun yolunu kestiğini bildirdi

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BM Sözcüsü Dujarric, İsrail'in hafta sonu Lübnan'da BM güçlerinin çalışmalarını engellediğini ve ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi. Dujarric, Al Bayada'da UNIFIL lojistik konvoyunun yolunun kesildiğini, barikatlar nedeniyle devriye ve konvoyların iptal edildiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun hafta sonu Lübnan'da BM güçlerinin çalışmalarını engellediğini ve çeşitli alanlarda ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki sorunlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) cuma gününden pazara kadar ülkenin güneyindeki her iki sektörde de İsrail tarafından gerçekleştirilen çeşitli hava saldırılarını kaydettiğini belirten Dujarric, barış gücü personelinin bölgede "yoğun topçu ve havan ateşi faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli istihkam çalışmalarını" kayıt altına aldığını açıkladı.

Dujarric, "Batı Sektörü'ndeki Al Bayada yakınlarında bir UNIFIL lojistik konvoyunun yolunu keserek kendi mevzilerimize ikmal malzemesi ulaştırılmasını engelledi. Çeşitli güzergahlardaki barikatlar ve engeller, planlanan devriyelerin ve lojistik konvoyların iptal edilmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

UNIFIL'in, Güvenlik Konseyi tarafından kendisine verilen görevleri "güvenli şekilde ve hiçbir engelle karşılaşmadan" yerine getirebilmesi gerektiğini vurgulayan Dujarric, tüm taraflara "gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaları" çağrısını yineledi.

Kaynak: AA
Orta DoğuPolitikaGüncelLübnanİsrailDünyaSon Dakika

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