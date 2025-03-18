BMW ve Huawei İşbirliği

SHENYANG, 18 Mart (Xinhua) -- Alman otomobil devi BMW, Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış araç içi dijital ekosistem geliştirmek üzere Çinli teknoloji devi Huawei ile işbirliği yapacak.

BMW'den pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu işbirliği, Huawei'nin Android mimarisinden bağımsız olarak geliştirdiği HarmonyOS NEXT işletim sisteminin derin entegrasyonu anlamına geliyor.

Bu işletim sistemi üzerine bina edilen ve bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan BMW'nin dijital anahtarı, kullanıcıların Huawei akıllı telefonlarını kullanarak araçlarının kilidini açmasına, kilitlemesine ve araçlarını çalıştırmasına olanak tanıyacak. Ayrıca Huawei akıllı karşılıklı bağlantı çözümü ile entegrasyon, 2026 yılında BMW'nin yerel olarak ürettiği "Neue Klasse" diye adlandırılan yeni nesil elektrikli modellerinde ilk kez kullanılmaya başlanacak.

BMW Grubu Çin Bölgesi Başkanı ve CEO'su Sean Green, "Çin'de mobil uygulama kullanıcılarımızın yaklaşık dörtte biri Huawei cihazları kullanıyor. HarmonyOS ekosistemiyle derinlemesine entegrasyon sağlayan BMW, sık kullanım senaryolarında akıllı deneyimleri yükselterek HarmonyOS kullanıcıları için araç içi uygulamaları ve dijital bağlantı hizmetlerini artıracak" dedi

BMW'nin 2010 yılından bu yana Shenyang'daki üretim üssüne yaptığı toplam yatırım 116 milyar yuana (yaklaşık 16,18 milyar ABD doları) ulaştı. Kent, BMW'nin dünya genelindeki en büyük üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.