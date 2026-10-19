Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Muhtarlar Günü'nde 56 muhtara teşekkür etti - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Muhtarlar Günü'nde 56 muhtara teşekkür etti

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Bodrum'da 19 Ekim Muhtarlar Günü programında Başkan Tamer Mandalinci, 56 mahalle muhtarıyla 7'den 77'ye tüm bireylere ulaştıklarını söyledi. Kaymakam Ali Sırmalı da muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu belirterek kaymakamlığın yanlarında olacağını ifade etti.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programında, "Bodrum'da görev yapan 56 mahalle muhtarımızla 7'den 77'ye tüm bireylerimize ulaşarak önerilerini, şikayetlerini, taleplerini ve yarının Bodrum'unda onların görmek istediği yarınları onlardan talep olarak alıyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda Muhtarlar Günü dolayısıyla resmi kutlama programı düzenlendi. Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, ilçe protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri, mahalle muhtarları, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve basın mensupları katıldı.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz konuşmasında muhtarların vatanına, halkına, bu güzel topraklara hizmet etmekten her zaman onur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Muhtarlarımızın belediyelerimizle, güvenliği sağlayan kolluk güçlerimizle, devletimizin birçok kurumuyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla nasıl çalıştığı ortadadır. Bodrum'da görev yapan muhtarlar olarak, bağlı olduğumuz ve emrinde bulunduğumuz mülki amirimiz Sayın Kaymakamımızla ve şehr-i eminimiz Sayın Belediye Başkanımızla, ilçemizdeki sorunların çözüme kavuşabilmesi için büyük gayret ve çaba sarf etmekteyiz. Hem devletimiz hem de belediyemiz bu imkanlar çerçevesinde muhtarlarımızın mahalleleri için istemiş olduğu hizmetlere cevap vermeye çalışmaktadırlar. Bizler başarıya ulaşabilmemiz için, tespit ettiğimiz sorun, sıkıntı ve ihtiyaçları Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımızın nezdinde bütün kurumlarımızla iletişim içerisinde birlikte çalışarak çözmek zorundayız."

Başkan Mandalinci, muhtarlığın, yerel demokrasi tarihinin en temel halkasını, en temel adımını oluşturduğunu ve halkın yönetim süreçlerine doğrudan dahil olduğu kritik bir rol oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"MUHTARLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

"Muhtarlarımız, belli bir mesai tanımında yasalarla çerçeve edilmiş olsa da mesai mefhumu gözetmeksizin fedakar ve cefakar bir şekilde vatandaşının, mahallesinin, köyünün taleplerini çözmek amacıyla ilgili kurumlarla; belediyemizle, kaymakamlığımızla, kamumuzun her türlü kurum ve kuruluşuyla ve tabii ki devletimizle iş birliği yapan, konuları, sorunları ilgilisine ileten ve sadece iletmekle kalmayıp fikri takibini yapıp sonuçlandıran, yerel demokrasideki en önemli, en temel unsurların başında geliyor. Bodrum'da görev yapan 56 mahalle muhtarımızla birlikte, karış karış, sokak sokak, mahalle mahalle her bir vatandaşımıza, her bir esnafımıza, 7'den 77'ye tüm bireylerimize ulaşarak evvela önerilerini, şikayetlerini, taleplerini ve yarının Bodrum'unda onların görmek istediği yarınları onlardan talep olarak alıyoruz. Belediyemizin, devletimizin imkanı ölçüsünde taleplere etkin ve hızlı bir şekilde cevap vermek için bizler de çalışıyoruz. Bu güzel ve anlamlı günde görevleri başında cefakar ve emektar bir biçimde 7/24 çalışan kadirşinas muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günümüz kutlu olsun."

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise muhtarlığın köklü geçmişiyle halkla devleti ve milleti buluşturan, fedakarlık ve özveri gerektiren önemli bir kurum olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık, vatandaşlarımızın devlete uzanan ilk eli, sorunlarına çözüm aradığı ilk kapısıdır. Sizler yalnızca idari bir görevi değil, aynı zamanda devletimiz ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir köprü görevini ifa etmektesiniz. Dolayısıyla vatandaşımız sizleri en yakındaki devlet temsilcisi olarak görmektedir. Bodrum gibi turizm potansiyeli yüksek, yılın farklı dönemlerinde nüfus hareketliliğinin yoğun yaşandığı bir ilçede muhtarlık görevini yürütmek, ayrı bir gayret ve sorumluluk gerektirmektedir. Mahallelerimizin daha yaşanabilir hale gelmesi, kamu hizmetlerinin en doğru biçimde vatandaşa ulaşması noktasında gösterdiğiniz gayret, devletimizin şefkat elinin her haneye ulaşmasında büyük rol oynamaktadır. Biz de kaymakamlık olarak her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğunuz üstün gayret ve özverili çalışmalarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü tebrik ediyor, hepinize ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum."

Resmi programın ardından tüm katılımcılar, Trafo Kafe'de düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Program, muhtarların Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaretiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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