Bodrum'da Madenci Direnişine Gözaltı - Son Dakika
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Bodrum'da Madenci Direnişine Gözaltı

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Fernas Madencilik işçileri, Cape Bodrum Luxury önünde gözaltına alındı. Direniş sürüyor.

16.09.2024 00:26
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(ANKARA) - Fernas Madencilik işçileri Cape Bodrum Luxury önündeki nöbetlerinin ikinci gününde gözaltına alındı. Bağımsız Maden-İş X hesabından yapılan paylaşımda "gözaltına alınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Manisa Soma'da Fernas Madencilik'te sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişi devam ediyor. Bodrum'da AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu'nun sahibi ve ortağı olduğu Cape Bodrum Luxury'in önündeki eylemin ikinci gününde eylemciler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Sen X hesabından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınıyoruz. Ferhat Nasıroğlu'nun oteli olan Cape Bodrum Luxury önündeki nöbetimizin ikinci gününde hiç bir gerekçe gösterilmeden örgütlenme uzmanımız ve avukatımızla birlikte gözaltına alınıyoruz. Biz madenciye adalet derken, madenciye reva görülen adalet bu mu?"

Kaynak: ANKA

Madencilik, Jandarma, Politika, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Madenci Direnişine Gözaltı - Son Dakika

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