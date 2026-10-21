Bodrum\'da TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede kurtarılamadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, TIR ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şenol Tozcu (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Emin Anter Bulvarı Torba yönünde meydana geldi. Y.T. (42) yönetimindeki 06 FZ 3853 plakalı TIR ile Şenol Tozcu yönetimindeki 48 VN 131 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tozcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Şenol Tozcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.