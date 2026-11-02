Bolat, BAE ile 40 milyar dolarlık hedefi ve JETCO-CEPA toplantılarını görüştü - Son Dakika
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Bolat, BAE ile 40 milyar dolarlık hedefi ve JETCO-CEPA toplantılarını görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BAE ile 3. Dönem JETCO ve CEPA 2. Dönem Ortak Komite toplantılarının iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla eş zamanlı olarak Türkiye'de yapılacağını bildirdi. Görüşmede 40 milyar dolarlık ticaret hedefi ve yeni işbirliği imkanları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 3. Dönem Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) Ortak Komite toplantılarının iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Türkiye'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı vesilesiyle BAE Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ve BAE Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Al Mansouri ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşmede bölgesel gelişmeleri, küresel ticaretteki korumacı politikaları, sınırda karbon uygulamalarını ve atılabilecek ortak adımları ele aldıklarının altını çizen Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Görüşmemizde ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolarlık hedefe ulaştırma yolundaki karşılıklı yatırımları ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Türkiye-BAE CEPA'nın sunduğu fırsatları, iş dünyalarımız arasında somut ortaklıklara dönüştürmenin önemini vurguladık. Önümüzdeki dönemde Türkiye-BAE 3. Dönem JETCO ile CEPA 2. Dönem Ortak Komite toplantılarını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla eş zamanlı olarak ülkemizde gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık."

Bolat, görüşmede küresel ekonomideki sınamalara karşı ortak bir vizyon geliştirme ve Türkiye-BAE ekonomik ve ticari ilişkilerini daha da güçlendirme yönündeki kararlılığın vurgulandığını, görüşmenin bölgesel ekonomiye ve Türkiye'nin refahına katkı sunacak önemli bir adım olduğunu ifade ederek, iki ülke liderlerinin belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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