Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Özcan katıldığı bir programda "Suriyelilerin ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim, baktım yargıya gitmiyorlar sularına 10 kat zam yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

05.01.2025 13:31
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere ilişki politikalarının hukuksuz olduğunu itiraf etmişti.

"ŞU AN BOLU'DA BİR TANE ARAPÇA TABELA YOK"

Tanju Özcan "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok.

"SULARINA 10 KAT ZAM YAPTIM"

İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Sonra baktım yeterince gidiş yok. Kendim hukukçuyum; nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemesine giderse döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden de döndü zaten" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Özcan'ın sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün konuyla ilgili gelişmeyi X hesabından duyurdu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Bakan Tunç "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Tanju Özcan, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Ali Sarıcıoğlu:
    Ak partili biri olara söylüyorum Tanju başkanı yedirtmeyiz Bırakın ülkede birileri doğru bir şey yapsın 104 90 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    Helal sana başkan. adamsın 99 90 Yanıtla
  • zmg:
    İşini düzgün yapanla uğraşıyorlar 78 82 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    arkandayiz baskan 77 83 Yanıtla
  • MUEsTAP:
    Sonuna kadar tanju başkan ADAMSIN 89 68 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    neymiş bu Suriye sevgisi alın evinizde besleyin kimse bişey demez Tanju özkan adamdır 74 65 Yanıtla
  • Tuna güler:
    İş yapanı ve doğru adamı sevmezsiniz. Bu millete faydalı iş yapıyor ileride başımıza iş açabilir tez vurun başını. Günümüz Akepesi 53 83 Yanıtla
  • Murat KANDAZ:
    iyi olmuş 52 82 Yanıtla
  • Zafer Akbulut:
    hükümet oy kaybetmek için bütün tuşlara basıyor. 65 62 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    sayın başkan maalesef burası sürüye devleti olduğu için Türklerin konuşma hakkı yok 65 55 Yanıtla
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