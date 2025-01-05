Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere ilişki politikalarının hukuksuz olduğunu itiraf etmişti.
Tanju Özcan "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok.
İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Sonra baktım yeterince gidiş yok. Kendim hukukçuyum; nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemesine giderse döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden de döndü zaten" ifadelerini kullanmıştı.
Özcan'ın sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün konuyla ilgili gelişmeyi X hesabından duyurdu.
Bakan Tunç "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.
Son Dakika › Güncel › Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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