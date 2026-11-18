Bolu'da cadde ve sokaklarda uzun süredir park halinde bulunan, trafik akışını engelleyen hurda ve terk edilmiş araçlar, polis ve zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Araçlar, vinç yardımıyla bulundukları yerlerden alınarak yediemin otoparkına götürüldü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda uzun süredir aynı noktada park halinde bulunan terk edilmiş araçları tespit etti. Trafik polisleri tarafından gerekli tutanakların düzenlenmesinin ardından araçların kaldırılması için işlem başlatıldı. Zabıta ekiplerince vinç yardımıyla gerçekleştirilen çalışmada, hurda ve terk edilmiş araçlar bulundukları yerlerden alınarak yediemin otoparkına götürüldü.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

-Hurda araçların kaldırılması

Ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,