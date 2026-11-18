Bolu'da trafik akışını engelleyen terk edilmiş araçlar ekipler tarafından kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da uzun süredir cadde ve sokaklarda park halinde duran ve trafik akışını engelleyen terk edilmiş araçlar, polis ve zabıta ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Trafik polislerinin tutanak düzenlemesinin ardından vinç yardımıyla alınan araçlar yediemin otoparkına götürüldü.
Bolu'da cadde ve sokaklarda uzun süredir park halinde bulunan, trafik akışını engelleyen hurda ve terk edilmiş araçlar, polis ve zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Araçlar, vinç yardımıyla bulundukları yerlerden alınarak yediemin otoparkına götürüldü.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda uzun süredir aynı noktada park halinde bulunan terk edilmiş araçları tespit etti. Trafik polisleri tarafından gerekli tutanakların düzenlenmesinin ardından araçların kaldırılması için işlem başlatıldı. Zabıta ekiplerince vinç yardımıyla gerçekleştirilen çalışmada, hurda ve terk edilmiş araçlar bulundukları yerlerden alınarak yediemin otoparkına götürüldü.
GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ
-Hurda araçların kaldırılması
Ekiplerden görüntü
Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
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