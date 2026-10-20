Bolu Gerede\'de hayırsever, 1982 model Renault 12\'yi cami için açık artırmaya çıkardı

BOLU'nun Gerede ilçesinde bir hayırsever, yapımı devam eden Hacı Sadık Camisi'ne destek olmak amacıyla 1982 model otomobilini satışa çıkardı. Açık artırmayla satılacak otomobil, ilçe meydanında sergilenmeye başlandı.

Gerede ilçesinde yapımı devam eden Hacı Sadık Camisi'nin inşaatına destek olmak isteyen hayırsever, 1982 model Renault 12 marka otomobilini satışa çıkardı. Açık artırma yöntemiyle satılacak otomobil, ilçe meydanında sergilenmeye başlandı. Gelin arabası gibi süslenen otomobilin üzerine, '1982'den bugüne, şimdi hayra hizmet… Hacı Sadık Camii yararına' ve 'Model eski, hayrı büyük' yazılı pankartlar asıldı. Otomobilin satışından elde edilecek gelir, camiye bağışlanacak.