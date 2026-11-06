Bolu Mudurnu'da ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi, 2 kaz telef oldu - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi, 2 kaz telef oldu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköy'de 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken 2 kaz telef oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karşıköy köyünde 2 katlı bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi, 2 kaz telef oldu.

Kaynak: AA
JandarmaİtfaiyeMudurnuGüncelYaşamBoluSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi, 2 kaz telef oldu - Son Dakika
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