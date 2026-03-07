BORAN : TCK 136 iptal edilmeli - Son Dakika
Son Dakika

BORAN : TCK 136 iptal edilmeli

BORAN : TCK 136 iptal edilmeli
07.03.2026 23:05
İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Gazeteci Dursun BORAN, Cumhurbaşkanı ve muhalefeti acil Kişisel Bilgilerin Korunması Kanununun iptalini ve yeniden Anayasaya uygun tanzimini istedi.

Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü\

Anayasa Madde 11 – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

Anayasa Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

Basın hürriyeti

Anayasa Madde 28 Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

TCK 136 NE DİYOR ?

Kişisel bilgilerin kaydedilmesi

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bilgileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Görüldüğü gibi TCK 136 halkın haber alma hürriyetini, Basının çalışmasını, haber vermesini, engelliyor. Suçuların, gaspçıların, tecavüzcülerin, kap kaç çıların, hırsızların, suç makinalarının teşhirini engelliyor. Suç ve suçlular ile savaşta TCK 136 engel.

BAROLAR BİRLİĞİ, GAZETECİLER CEMİYETİ HAREKETE GEÇMELİ

Gazeteci Boran, İstanbul ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento muhabirleri derneğinin, Cumhurbaşkanlığı haberleşme (İletişim) Başkanlığının, A.A, İHA, DHA, ANKA haber ajansların harekete geçmesini yeni kanun yapılmasını istedi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA KANUNUN TEKLİFİNDE İMZASI OLAN BAŞBAKAN VE 24 BAKANIN İSMİNİ YAYINLADI.

Star TV E. Haber Müdürü Dursun BORAN, Facebook, İnstagram, Twitter hesaplarında kampanya başlattı. TCK 136 ın iptalini istedi.

DURUŞMADA YARGINANAN UYUŞTURUCU SANIĞI MAHKEME BAŞKANINI DÖVDÜ. BASIN SANIĞIN ADI SOYADINI YAZAMADI. RESMİNİ YAYINLAMADI. SUÇLU TCK 136.

Geçen ay Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık mahkeme başkanına ve kürsüye saldırdı. Ağır ceza reisi dövüldü. Kan içinde kaldı. Basın TCK 136 yüzünden bu suç makinasının adını, soyadını yayınlayamadı baş harflerini verdi. Resmini mozaikleyrek TV ler yayınladı.

alkın haber alma özgürlüğü gasp edildi. Hırsızın, namussusuz kişisel bilgisi olmaz. Suç makinalarının şahsi bilgisi mi olurmuş?

SUÇ VE SUÇLULAR İLE SAVAŞTA TEŞHİR ETKİLİ FAKTÖR

Suçları kamera kayıtları vd belgeler ile sabit Suçlular basında adları soyadları, oturdukları yere kadaryayınlanıp teşhir edilmeli. TCK 136 yanlış anlaşılıyor. Hemen yeniden düzenlensin. Bu 1 günde TBMM de geçer Kanunlaşır. Ben metnide hazırladım.

DAVALAR DURUŞMA SALONUNDA CANLI YAYINLANMALI

Gazeteci BORAN, suç ve suçlu sayısı çığ gibi artmışken, hala TCK 136 olmaz. Gasp, çete, uyuşturucu, hırsızlık vd kamu düzenini bozan suçluların davaları canlı yayınlanmalı. Basın resimlerini özgürce kullanıp 80 milyonu ve dünyayı bilgilendirmeli.

Vergi ve oy veren vatandaş kendini kimlerden koruyacağını bilmeli. Bazı siyasiler korumalar ile gezdiği için, Türkiye de asayişin iyi olduğunu sanıyor. Öğle ise korumasız normal vatandaş gibi gezsinler. Kendilerini korusunlar.

Güncel

SON DAKİKA: BORAN : TCK 136 iptal edilmeli - Son Dakika
