Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında - Son Dakika
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Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

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Borsa İstanbul'da olağandışı harekete sebep oldukları ve sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulundukları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta olumsuz haber akışı olmamasına rağmen sert satışlar gelmiş ve dakikalar içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti. Daha sonra SPK ve savcılık soruşturma başlatmıştı.

04.03.2025 13:43
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Geçtiğimiz 23 Şubat haftasının son gününde Borsa İstanbul yüzde 0.09 oranında primle 9 bin 818 puandan başlamıştı. Ancak kapanışa doğru hiçbir olumsuz haber akışı olmamasına rağmen sert satışlar gelmiş ve BİST dakikalar içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti. Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

MANİPÜLATİF HAREKETLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İŞTE OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER:

Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
Borsa İstanbul\'a operasyon: 17 kişi gözaltında

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Son Dakika Güncel Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ayhan Murat:
    Ali koç u da alın işin başı o 92 48 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    alikocu alsalar ülke ekonomisi batar ülkedeki ne kadar yabancı sermaye varsa anında hepsi kaçar borsa çakılır.birde ali koç yüzbinlerce kişiye ekmek aş veriyor milyonlarca vergi ödüyor.yandaşlar kaç tl vergi ödemiş açıklayın troller 63 47 Yanıtla
  • 205622:
    CHP lidir bu lar açıklama gelir ampül kafalilardan birazdan 19 20 Yanıtla
  • ahmet demir:
    bunları dikin bol bol ayakta dursunlar 9 0 Yanıtla
  • Taner YILMAZ:
    İyi güzel yakaladınız 6 ayda en ağırından işlem yapamaz ve para cezası verdiniz .Peki küçük yatırımcının zararı ne olucak bu kaçıncı her hafta SPK bülten açıklıyor isim veriyor ceza kesiyor ama aynı şeyler tekrar tekrar yaşanıyor sonuç hiç bir şey deyişmiyor. 9 0 Yanıtla
  • Murat KORUCU:
    Eğer Adaletli davranıp borsa istanbula güven teşkil etmek istiyorlarsa bu manipülatif hareketle kazanılan kazancın kat be katını ceza vermeleri gerekir yoksa göstermelik cezalar sadece bu hareketleri yapanlara ve yapacaklara teşvikten öteye geçmez 9 0 Yanıtla
  • şakir:
    lila kagıt hıssesı 37 den halka arz oldu 9 ay gectı hısse suan 23 lerde 8 0 Yanıtla
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