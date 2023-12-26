Borsacı Nihat Özçelik dahil 8 kişi gözaltına alındı

Borsacı Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi "rüşvet", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "şantaj", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "rüşvet", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "şantaj", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla ilgili bugün eş zamanlı operayon yapıldı. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen borcası Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu.

Bu arada, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı belirtildi.