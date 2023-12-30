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Borsacı Nihat Özçelik ve 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Borsacı Nihat Özçelik ve 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında borsacı Nihat Özçelik ve 5 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, rüşvet, şantaj, yargı görevini etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma suçlarından yürütülüyor. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanmış ve aramalarda ruhsatsız silah, çelik yelek ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Şüphelilerin borsa manipülasyonuna ilişkin herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.

Borsacı Nihat Özçelik ve 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
30.12.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:06
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamınd borsacı Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Rüşvet, şantaj, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarından  yürütülen soruşturma kapsamında aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız uzun namlulu silah, iki adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu. Savcılık, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığını da bildirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 6 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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