Bozulan aracı iten kişiyi görenler cep telefonlarına sarıldı

İstanbul Maltepe'de meydana gelen bir kazanın ardından aracı bozulan sürücüye, motosikletli trafik polisi yardım etti. Trafiğin aksamaması için aracı iterek yol kenarına çekilmesine destek olan polis memurunun bu davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, trafik polisinin özverili hareketi takdir topladı. Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;