Bu hafta 9 yeni film vizyona girdi, Cannes ödüllü Devrinin Adamı da listede - Son Dakika
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Bu hafta 9 yeni film vizyona girdi, Cannes ödüllü Devrinin Adamı da listede

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Bu hafta 9 yeni film vizyona girdi, Cannes ödüllü Devrinin Adamı da listede
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Sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film gösterime girdi. Cannes'da En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan "Devrinin Adamı", Robert Pattinson'lı "Primetime" ve Batman evreninden "Clayface" öne çıkan yapımlar arasında.

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 9 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan "Devrinin Adamı", Robert Pattison'ın başrolünde olduğu "Primetime" ile Batman evreninden "Clayface" yer alıyor.

Vizyona giren filmler, şunlar:

Gupi ve Gülmeyen Kral

Yaşadıkları apartmandaki boş bir daireye pasta götüren Gupi ve arkadaşları, odada bulunan gizemli bir dolabın içinden geçerek kendilerini başka bir boyutta bulur. Ancak geldikleri bu yeni dünya, alıştıkları neşeli ortamdan çok uzaktır; her yere karanlık ve derin bir hüzün hakimdir. Çok geçmeden bu kasvetin kaynağının Gülmeyen Kral olduğunu öğrenirler. Kralın uzun zamandır hiç gülmemesi, yalnızca sarayı değil, bütün krallığı etkisi altına almış ve halkın neşesini kaybetmesine neden olmuştur. Kendi dünyalarına dönmenin yolunu arayan arkadaşlar, bir yandan da bu hüzünlü diyarı eski günlerine kavuşturmaya karar verir.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Arkın Aktaç

Senarist: Gupse Özay

Clayface

DC Comics'in Batman evrenindeki kötü karakterlerinden biri olan Matt Hagen'ın hikayesi aktarılıyor.

Tür: Fantastik

Yönetmen: James Watkins

Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Eddie Marsan

Primetime

Film, televizyon dünyasında büyük bir başarı elde etmek isteyen hırslı gazeteci Chris Hansen'in, suçluları kameralar karşısında ifşa eden tartışmalı bir programla şöhrete ulaşmasını ve bu süreçte karşı karşıya kaldığı etik ikilemleri anlatıyor.

Tür: Biyografik

Yönetmen: Lance Oppenheim

Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo

Patiler: Büyük Macera

Film, birbirinden çok farklı hayalleri ve merakları olan Patiler ekibinin maceralarını anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Elena Galdobina

Milyonluk Hurdacı

Geçmişte yaptığı hatalar yüzünden ailesini kaybeden yaşlı bir hurdacının, çocuklarıyla arasındaki kopan bağları yeniden kurmak için çıktığı yolculuğu aktarılıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Ercüment Çavluer

Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan

Devrinin Adamı

II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın güneyinde kurulan faşist Vichy rejimine hizmet eden devlet memuru Henri Marre'ın gerçek olaylara dayanan öyküsü anlatılıyor.

Tür: Dram,

Yönetmen: Emmanuel Marre

Oyuncular: Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Harpo Guit

Sicrun

Tatil için çıktıkları yolculuk sırasında araçlarının ıssız bir köy yolunda arızalanmasıyla kendilerini korkunç olayların ortasında bulan dört genç kadının hayatta kalma mücadelesi konu ediliyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Erkan Demir

Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge

Aile Tarafından Aranıyor

İş hayatındaki sorumlulukları ile ailesinin ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalışan Faruk'un başından geçenler anlatılıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Moataz El Tony

Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Yasmine Sabri, Mostafa Khater

Yankıların İzinde

Film, küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan Nevzat'ın, geride bıraktığını düşündüğü sanal kumar bağımlılığına yeniden dönmesiyle borçlanıp ailesinden uzaklaşmasını konu ediniyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Mehmet Süleyman Üstek

Oyuncular: Enes Turan, Nazlı Köymen, Oğuz Öztaş

Kaynak: ANKA
Robert PattinsonKültür SanatBatmanSinemaGüncelSon Dakika

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