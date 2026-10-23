Bu hafta 9 yeni film vizyona girdi, Cannes ödüllü Devrinin Adamı da listede

Bu hafta 9 yeni film vizyona girdi, Cannes ödüllü Devrinin Adamı da listedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film gösterime girdi. Cannes'da En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan "Devrinin Adamı", Robert Pattinson'lı "Primetime" ve Batman evreninden "Clayface" öne çıkan yapımlar arasında.
(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 9 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan "Devrinin Adamı", Robert Pattison'ın başrolünde olduğu "Primetime" ile Batman evreninden "Clayface" yer alıyor.
Vizyona giren filmler, şunlar:
Gupi ve Gülmeyen Kral
Yaşadıkları apartmandaki boş bir daireye pasta götüren Gupi ve arkadaşları, odada bulunan gizemli bir dolabın içinden geçerek kendilerini başka bir boyutta bulur. Ancak geldikleri bu yeni dünya, alıştıkları neşeli ortamdan çok uzaktır; her yere karanlık ve derin bir hüzün hakimdir. Çok geçmeden bu kasvetin kaynağının Gülmeyen Kral olduğunu öğrenirler. Kralın uzun zamandır hiç gülmemesi, yalnızca sarayı değil, bütün krallığı etkisi altına almış ve halkın neşesini kaybetmesine neden olmuştur. Kendi dünyalarına dönmenin yolunu arayan arkadaşlar, bir yandan da bu hüzünlü diyarı eski günlerine kavuşturmaya karar verir.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Arkın Aktaç
Senarist: Gupse Özay
Clayface
DC Comics'in Batman evrenindeki kötü karakterlerinden biri olan Matt Hagen'ın hikayesi aktarılıyor.
Tür: Fantastik
Yönetmen: James Watkins
Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Eddie Marsan
Primetime
Film, televizyon dünyasında büyük bir başarı elde etmek isteyen hırslı gazeteci Chris Hansen'in, suçluları kameralar karşısında ifşa eden tartışmalı bir programla şöhrete ulaşmasını ve bu süreçte karşı karşıya kaldığı etik ikilemleri anlatıyor.
Tür: Biyografik
Yönetmen: Lance Oppenheim
Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo
Patiler: Büyük Macera
Film, birbirinden çok farklı hayalleri ve merakları olan Patiler ekibinin maceralarını anlatıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Elena Galdobina
Milyonluk Hurdacı
Geçmişte yaptığı hatalar yüzünden ailesini kaybeden yaşlı bir hurdacının, çocuklarıyla arasındaki kopan bağları yeniden kurmak için çıktığı yolculuğu aktarılıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Ercüment Çavluer
Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan
Devrinin Adamı
II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın güneyinde kurulan faşist Vichy rejimine hizmet eden devlet memuru Henri Marre'ın gerçek olaylara dayanan öyküsü anlatılıyor.
Tür: Dram,
Yönetmen: Emmanuel Marre
Oyuncular: Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Harpo Guit
Sicrun
Tatil için çıktıkları yolculuk sırasında araçlarının ıssız bir köy yolunda arızalanmasıyla kendilerini korkunç olayların ortasında bulan dört genç kadının hayatta kalma mücadelesi konu ediliyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Erkan Demir
Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge
Aile Tarafından Aranıyor
İş hayatındaki sorumlulukları ile ailesinin ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalışan Faruk'un başından geçenler anlatılıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Moataz El Tony
Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Yasmine Sabri, Mostafa Khater
Yankıların İzinde
Film, küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan Nevzat'ın, geride bıraktığını düşündüğü sanal kumar bağımlılığına yeniden dönmesiyle borçlanıp ailesinden uzaklaşmasını konu ediniyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Mehmet Süleyman Üstek
Oyuncular: Enes Turan, Nazlı Köymen, Oğuz Öztaş
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