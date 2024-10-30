Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

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"Terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi.

30.10.2024 18:15  Güncelleme: 18:23
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTLE 14 KEZ GÖRÜŞME YAPILMIŞ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından; İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, iş yerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30 Ekim 2024 tarih saat 06.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

TERÖRDEN GÖZALTINA ALINAN BAŞKAN AHMET ÖZER ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.

TEMMUZ 2023'TE PKK'LI HÜKÜMLÜDEN ELE GEÇİRİLEN DÖKÜMANDA ADI GEÇİYOR

Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan işlemlerin ardından, yasadışı silahlı terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Galatasaray 1905:
    4 buyuk şehiri kaybettiler geri nasıl alacaz diye geleni gideni içeri atıyorlar 83 356 Yanıtla
    Kasim Ozdal:
    İşinize gelmedi mi böyle boş yorum.Chp den açıklama bekliyoruz. 0 0
    Selami Karagülle:
    Dört büyük şehri aldık diye her halti yiyemezsiniz adamı içeri tıkarlar böyle 0 0
  • Yalçın Koçyiğit:
    Kumpasçı Tayyoş köfteci Yusuftan yediği tokatla kalmadı, şidmide Esenyurt Belediye Başkanına yaptığı kumpastan tokadı yiyecek.... 34 247 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    İstanbul acısı devam ediyor bu defa 5 milyon farka hazır olun halka kafa tutmanın karşılığını göreceksiniz 44 233 Yanıtla
    Kasim Ozdal:
    Kimin neresi acıyor belli.22 senedir senin acimayan yerin kalmamış demekki 0 0
    Adem Şimşek:
    Hass... ordan 0 0
    Hidir Akbaba:
    Allah’ın sivri zekalısı. Adam terörist işte sen daha neyin siyasetini yapıyon 0 0
  • Trabzonspor S:
    eğer söylentiler doğruysa teröristlerle iş birliği içindeyse ve bu yaratığı o koltuğa getirenlerde suçludur. onlarda yargılsnmslıdır. destek veren siyasiler belediye baskanlarıda görevden alınmalıdır. 220 24 Yanıtla
    Saim Dolanbay:
    seçim lerde savcılık Temiz kağıtı vermiş.!!! 0 0
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