Bulgaristan'da oyların yüzde 57,57'sini alan Yotova-Valchev ikilisi seçimi kazandı - Son Dakika
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Bulgaristan'da oyların yüzde 57,57'sini alan Yotova-Valchev ikilisi seçimi kazandı

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Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre cumhurbaşkanı seçimini İliyana Yotova ile Kiril Valchev ikilisi yüzde 57,57 oyla kazandı. Yotova-Valchev 1 milyon 93 bin 852 oy alırken, Andrey Gyurov-Georgi Kandev ikilisi yüzde 39,48'de kaldı.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Kiril Valchev'in oyların yüzde 57,57'sini aldıkları açıklandı.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı verilere göre oyların tamamı sayıldı.

Yotova ile Valchev, 1 milyon 93 bin 852 oyla yüzde 57,57'lik oy oranına ulaştı.

Eski Başbakan Andrey Gyurov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Georgi Kandev ise 750 bin 251 oyla yüzde 39,48'de kaldı.

Seçmenlerin yüzde 2,95'i kimseyi desteklemediklerini belirtti.???????

Katılımın yüzde 22,98 olduğu ilk turda Yotova-Valchev ikilisi oyların yüzde 34,76'sını, Gyurov-Kandev ikilisi ise yüzde 31,95'ini almıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bulgaristan'da oyların yüzde 57,57'sini alan Yotova-Valchev ikilisi seçimi kazandı - Son Dakika
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