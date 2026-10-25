Bulgaristan seçimi için Trakya'da 15 sandık açıldı, çifte vatandaşlar oy veriyor - Son Dakika
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Bulgaristan seçimi için Trakya'da 15 sandık açıldı, çifte vatandaşlar oy veriyor

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Bulgaristan seçimi için Trakya\'da 15 sandık açıldı, çifte vatandaşlar oy veriyor
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Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için Türkiye genelinde 18 ilde 78 sandık kuruldu. Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 15 sandıkta sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi akşam 20.00'ye kadar sürecek.

BULGARİSTAN'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Trakya'da yaşayan çifte vatandaşların oy kullanma işlemleri başladı. Toplam 15 sandığın kurulduğu bölgede seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, bugün başladı. Türkiye'de yaşayan soydaşların oy kullanmaları için 18 ilde 78 sandık kuruldu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan oluşan Trakya'da kurulan 15 sandıkta oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Edirne'deki soydaşlar ve Bulgaristan vatandaşları, oylarını kullanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu'nun yolunu tuttu. Burada kimliklerini ibraz edenler, elektronik oy verme makinesinde oy kullandı.

TEKİRDAĞ'DA 12 SANDIKTA OY KULLANILDI

Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar, kurulan 12 sandıkta oy kullanmaya başladı. Listede isimleri olmayan vatandaşlar Liçna Karta (Bulgaristan kimlik kartı) ile dilekçe doldurarak oy kullandı. Çorlu Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güner Çetin, oy verme işleminin sorunsuz devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de oy verme işlemi başladı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve yardımcıları seçimleri var, olağan Cumhurbaşkanı seçimlerimiz. Tekirdağ ilimizde 12 sandığımızı açtık, gelen bilgilere göre Türkiye'de 78 sandık kuruldu. Yoğunluk bekliyor muyuz? Bunu gün içerisinde göreceğiz. Ama sabah itibarıyla bir önceki seçimlere göre yoğunluk şu anda daha az görünüyor. Vatandaşlarımız akşam 20.00'e kadar oy kullanabilirler" dedi. Saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 20.00'de tamamlanacak.

Kaynak: DHA
Trakya BölgesiBulgaristanKırklareliTekirdağTürkiyeGüncelEdirneDünyaSon Dakika

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