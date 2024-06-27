İnfial yaratan video! Görüntüyü paylaşan herkes Ali Yerlikaya'ya çağrı yapıyor - Son Dakika
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İnfial yaratan video! Görüntüyü paylaşan herkes Ali Yerlikaya'ya çağrı yapıyor

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Sosyal medyada elden ele dolaşan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın etiketlendiği video kısa sürede infial yarattı. Bir camiye girip önce küfürlü sözler sarf eden ardından yavru bir kediyi boğduktan sonra kafasını kopartan şahsın bulunması için yetkililere çağrı yapan vatandaşlar tepkilerini oldukça sert yorumlarla gösterdi.

27.06.2024 15:21
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İnternete düşen ve yüzlerce kullanıcı tarafından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesaplarının etiketlenerek çağrı yapıldığı görülen video sosyal medyada infial yarattı.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bir şahsın camiye girip küfürler savurduğu ve eline geçirdiği yavru kediyi boğduktan sonra kafasını koparttığı anlar yer alıyor.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Kullanıcıların oldukça sert yorumlarla tepki gösterdiği videoyu paylaşarak yetkililere seslendiği ve "Bulun bu ruh hastasını" ifadelerini kullandıkları görülüyor.

İnfial yaratan video! Görüntüyü paylaşan herkes Ali Yerlikaya\'ya çağrı yapıyor

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Son Dakika Güncel İnfial yaratan video! Görüntüyü paylaşan herkes Ali Yerlikaya'ya çağrı yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Kadir yılmaz: iman yoksa ahlak yok, ahlak yoksa insan hiç yok!!! 161 5 Yanıtla
    Emir Kozcu: iman var aslında ama göstermelik o da. Ahlak hiç uğramadı.Insanlik zaten çoktan ölmüştü. 7 0
  • Binali Şahin: aynı cezayı uygulamak vicdanları rahatlatır aksi kabul edilemez 160 1 Yanıtla
    ismail engin oruncak: Kesinlikle 16 0
  • Metin Övenç: Bunu yapanı bulup Taksim meydanında asmak lazım 121 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: İnsan olmanın ilk şartı merhamet duysuna sahip olmaktır. Bunun dinle falan ilgisi yok. İnsanda merhamet duygusu varsa hangi din inancına sahip olursa olsun kötülükten uzak durur. Merhamet yoksa kötülük kavramı onun için normal bir davranıştır. Allah her canlıyı merhanet sahibi insanlarla karşılaştırsın. 79 3 Yanıtla
    Hasan Özgün: Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en acı vahim durumda bu. Ne ahlak ne vicdan ne saygı ahlaki hiç birşey bırakmadılar 14 0 Harun Baygın: insanların merhametli olmasında İlk öncelik aile terbiyesi sonrada imanla olur bunlar zaten yoksa böyleleri meydanı doldurur Mevlam herkesi layık olduğu gibi yaşatsın inşallah 13 0
  • mustafa sagdic: allahini seversen bu adami benle tanistirin 60 1 Yanıtla
  • Murat Demirtaş: iman eşittir güzel ahlak 54 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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