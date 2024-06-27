İnfial yaratan video! Görüntüyü paylaşan herkes Ali Yerlikaya\'ya çağrı yapıyor

NURETTİN AVGIN:

İnsan olmanın ilk şartı merhamet duysuna sahip olmaktır. Bunun dinle falan ilgisi yok. İnsanda merhamet duygusu varsa hangi din inancına sahip olursa olsun kötülükten uzak durur. Merhamet yoksa kötülük kavramı onun için normal bir davranıştır. Allah her canlıyı merhanet sahibi insanlarla karşılaştırsın.

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Hasan Özgün: Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en acı vahim durumda bu. Ne ahlak ne vicdan ne saygı ahlaki hiç birşey bırakmadılar 14 0