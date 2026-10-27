Burdur Bucak'ta yaklaşık 40 santimetreye ulaşan yaban arısı yuvası evden alındı

Burdur Bucak'ta yaklaşık 40 santimetreye ulaşan yaban arısı yuvası evden alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin giriş bölümünün tavanında oluşan yaban arısı yuvası, zamanla yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Büyüklüğü ve görüntüsüyle dikkat çeken yuva, tehlike oluşturabileceği endişesiyle evden uzaklaştırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin giriş bölümünün tavanında oluşan yaban arısı yuvası, büyüklüğü ve ilginç görüntüsüyle dikkati çekti.
İlk başta küçük olan yuvanın zamanla büyüyerek yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Yuva, tehlike oluşturabileceği endişesiyle evden uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA
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