Burdur'da marketlere ambalaj atığı denetimi yapıldı, aykırılara yaptırım uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur'da marketlere ambalaj atığı denetimi yapıldı, aykırılara yaptırım uygulanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur\'da marketlere ambalaj atığı denetimi yapıldı, aykırılara yaptırım uygulanacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediyesi, 20-22 Ekim'de kent genelindeki market ve süpermarketlerde ambalaj atığı denetimi yaptı. İşletmelere geri dönüşüm ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda uyarı yapılırken, Başkan Ali Orkun Ercengiz aykırılıklara idari yaptırım uygulanacağını söyledi.

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, kent genelindeki market, süpermarket ve benzeri satış noktalarında ambalaj atıklarının yönetimine yönelik denetimler gerçekleştirerek, işletmelere çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda uyarılarda bulundu.

Burdur Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından 20, 21 ve 22 Ekim günlerinde kent genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve benzeri satış noktalarına yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, ambalaj atıklarının doğru yönetimi, geri dönüşümün önemi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında işletmelere bilgilendirme yapılarak gerekli uyarılarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, denetimlerde tespit edilen aykırıkların kayıt altına alınacağını belirterek ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımların uygulanacağını söyledi. Temiz bir kent için ortak sorumluluk çağrısı yapan Ercengiz, şöyle konuştu:

"TEMİZ BİR KENT, ANCAK ORTAK SORUMLULUK VE DAYANIŞMAYLA MÜMKÜN"

"Marketlerimiz günlük yaşamımızın önemli bir parçası. Ancak işletmelerimizin önlerine bırakılan karton koliler, plastik ambalajlar ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar hem çevre hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Temiz bir Burdur için hepimize sorumluluk düşüyor. İşletmelerimizden beklentimiz, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları kontrol altında tutmaları ve kaldırımları, ortak kullanım alanlarını atık depolama alanı olarak kullanmamalarıdır. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Ambalaj atıklarının evsel çöplerle karıştırılmadan ayrı toplanması, belediyemize ait evsel atık konteynerlerine bırakılmaması ve kumbaraların kapasitesinin aşılmaması konusunda işletmelerimizi bilgilendiriyoruz. Kumbaraların dolu olması durumunda ise ekiplerimizle iletişime geçilerek toplama talebinde bulunulmasını istiyoruz. Geri dönüştürülebilir atıklar çöp değil, ekonomimize yeniden kazandırılabilecek değerlerdir. Doğal kaynaklarımızı korumak, çevre kirliliğini önlemek ve gelecek nesillere daha temiz bir kent bırakmak hepimizin görevidir. Bundan sonraki denetimlerimizde tespit edilen aykırılıklar kayıt altına alınacak, gerekli durumlarda ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacaktır. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Burdur için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü temiz bir kent, ancak ortak sorumluluk ve dayanışmayla mümkündür."

Kaynak: ANKA
Ali Orkun ErcengizBurdur BelediyesiBelediyeBurdurGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İngiltere’de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın
MESEM’lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı
Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
10:49
Derbi öncesi sürpriz karar Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
10:41
40 yaşındaki Muslera’dan akılalmaz performans 3 penaltı birden kurtardı
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı
10:32
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası
İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
10:19
Meteoroloji’den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
09:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 10:56:15. #7.12#
SON DAKİKA: Burdur'da marketlere ambalaj atığı denetimi yapıldı, aykırılara yaptırım uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei