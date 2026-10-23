Burdur\'da marketlere ambalaj atığı denetimi yapıldı, aykırılara yaptırım uygulanacak

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, kent genelindeki market, süpermarket ve benzeri satış noktalarında ambalaj atıklarının yönetimine yönelik denetimler gerçekleştirerek, işletmelere çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda uyarılarda bulundu.

Burdur Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından 20, 21 ve 22 Ekim günlerinde kent genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve benzeri satış noktalarına yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, ambalaj atıklarının doğru yönetimi, geri dönüşümün önemi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında işletmelere bilgilendirme yapılarak gerekli uyarılarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, denetimlerde tespit edilen aykırıkların kayıt altına alınacağını belirterek ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımların uygulanacağını söyledi. Temiz bir kent için ortak sorumluluk çağrısı yapan Ercengiz, şöyle konuştu:

"TEMİZ BİR KENT, ANCAK ORTAK SORUMLULUK VE DAYANIŞMAYLA MÜMKÜN"

"Marketlerimiz günlük yaşamımızın önemli bir parçası. Ancak işletmelerimizin önlerine bırakılan karton koliler, plastik ambalajlar ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar hem çevre hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Temiz bir Burdur için hepimize sorumluluk düşüyor. İşletmelerimizden beklentimiz, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları kontrol altında tutmaları ve kaldırımları, ortak kullanım alanlarını atık depolama alanı olarak kullanmamalarıdır. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Ambalaj atıklarının evsel çöplerle karıştırılmadan ayrı toplanması, belediyemize ait evsel atık konteynerlerine bırakılmaması ve kumbaraların kapasitesinin aşılmaması konusunda işletmelerimizi bilgilendiriyoruz. Kumbaraların dolu olması durumunda ise ekiplerimizle iletişime geçilerek toplama talebinde bulunulmasını istiyoruz. Geri dönüştürülebilir atıklar çöp değil, ekonomimize yeniden kazandırılabilecek değerlerdir. Doğal kaynaklarımızı korumak, çevre kirliliğini önlemek ve gelecek nesillere daha temiz bir kent bırakmak hepimizin görevidir. Bundan sonraki denetimlerimizde tespit edilen aykırılıklar kayıt altına alınacak, gerekli durumlarda ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacaktır. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Burdur için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü temiz bir kent, ancak ortak sorumluluk ve dayanışmayla mümkündür."