Burdur Yeşilova\'da tartışma levye ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü, 3 yaralı var

Burdur Yeşilova'da tartışma levye ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü, 3 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Yeşilova'da tarlada çıkan tartışma, levyeyle vurma ve pompalı tüfekle ateş edilmesiyle kavgaya dönüşüp 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde tarlada levye ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Çardak köyünde saat 13.00 sıralarında Nihat B. ile tarlada çalışan Veli A. ve babası Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat B., Veli A.'nın başına levye ile vurdu. Veli A. da Nihat B.'yi darbetti. Olayın ardından evine giden Nihat B., pompalı tüfekle geri dönüp, Veli A. ile babası Mustafa A.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Veli A., Mustafa A. ve Nihat B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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