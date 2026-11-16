Burhaniye Belediyesi baharat ve aktar satıcılarını denetledi, olumsuzluğa rastlanmadı

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürütülen rutin denetimler kapsamında baharat ve aktar ürünleri satan işletmelerde kontroller gerçekleştirdi.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri rutin denetimler kapsamında baharat ve aktar ürünleri satan işletmelerde kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin ruhsat durumları, satışa sunulan ürünler ve depo alanları incelendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunması, mevzuata uygunluğun sağlanması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla ilçe genelindeki işletmelere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.