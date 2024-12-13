Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

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Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Müştekinin babası tarafından açılan ateş sonucunda kurşunların isabet ettiği 2 sanık hayatını kaybetti, 2 jandarma da yaralandı.

13.12.2024 11:10  Güncelleme: 11:19
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Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği 2 sanık hayatını kaybederken, 2 jandarma da yaralandı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 JANDARMA YARALANDI

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E.'nin de (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı. Tolga E.'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

ZANLI GÖZALTINDA

Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyulan zanlı Kemal E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar da kapatıldı. Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bursa Adliyesi\'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Güncel Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ihsan Toper:
    Hukuk olmuş guguk kendi adeletlerini yapmışlar 178 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    silah içeri nasıl girdi 175 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Matruşka . Adalet içinde adalet . Kasti öldürmelere İDAM gelmeli . 93 11 Yanıtla
  • Adem Çetin:
    Adalet öldü artık istikrarda yok 97 4 Yanıtla
  • Depeche:
    Silah oraya nasıl giriyor laaaaa 80 5 Yanıtla
  • fatih topaktaş:
    kahraman Türk polisine ve güvenliklere sormak lazım bu silah nasıl geldi diyarbakır adliyesine girerken bir gevşek yunus polisi kemere kadar çıkarttırdı bana diyorumki ben Ankara dan geliyorum sen git kapının önünde aponun tişörtünü satanlara memurluk yap diye tartıştım görevlerini yapsalar böyle olmaz 29 56 Yanıtla
  • Serksn Seyis:
    o silah oraya nasıl geldi 65 3 Yanıtla
  • Tayfun Korkut:
    Kolluk siki tuttu 48 5 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam yok dıye sucu rahat ıslıyorlar 45 4 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    kapıda görevli polis, görevi ihmalden gitti 45 4 Yanıtla
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