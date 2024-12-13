Bursa Adliyesi\'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

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Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği 2 sanık hayatını kaybederken, 2 jandarma da yaralandı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 JANDARMA YARALANDI

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E.'nin de (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı. Tolga E.'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINDA

Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyulan zanlı Kemal E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar da kapatıldı. Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.