Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
04.04.2026 20:53
Rüşvet soruşturması kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınan ve bugün tutuklanan Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı. Karar İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

"GEÇİCİ BİR TEDBİR OLARAK" 

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarih ve 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU? 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nilüfer ilçesindeki iddiaların soruşturması kapsamında; Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Mart günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 57 kişiyi gözaltına almıştı.

Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de tutuklandığı eski dosya ile bu dosyanın birleştirilmesi üzerine dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

5 gündür gözaltında bulunan Başkan Bozbey, dün gece saatlerinde savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 30 şüpheli tutuklandı.

EŞİ VE KIZI SERBEST KALDI  

Savcılık, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Metin şen Metin şen:
    beklenen buydu.Demokratik yoldan alınamayan belediyeler kendilerine bağladıkları hukuk ve polis asker gücüyle kendilerine bağlıyorlar.Utanma duyguları diyeceğim ama bunuda mecliste söylediler.Utanmıyoruz. 86 95 Yanıtla
    Erol güngördü Erol güngördü:
    Metin Metin olmadı yemez 10 18
  • btnjpg5v9g btnjpg5v9g:
    Allah Kimseyi Bu Ülkenin Adaletine Düşürmesin. 61 47 Yanıtla
    Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    amin kardesimm 26 30
  • Elisa21 Elisa21:
    BAYBAYYYYY 53 31 Yanıtla
  • 846847 846847:
    Eko yalnız kalmasın gönderin gitsin. 20 19 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    ne kadar basit demi görevden uzaklaştırmak vatandaş halk seçsin siz görevden alın halkın iradesinden üstünmüsünüz acaba ?? 8 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
