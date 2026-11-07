Bursa'da ani manevra sonrası çarpışan otomobillerden biri savruldu, kaza kamerada - Son Dakika
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Bursa'da ani manevra sonrası çarpışan otomobillerden biri savruldu, kaza kamerada

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Bursa\'da ani manevra sonrası çarpışan otomobillerden biri savruldu, kaza kamerada
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Bursa\'da ani manevra sonrası çarpışan otomobillerden biri savruldu, kaza kamerada
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Bursa'da dün saat 10.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi'nde sağa dönmek için ani manevra yapan otomobil, aynı yöndeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sapağa savrulan otomobilin kaza anı kameraya yansırken özel halk minibüsü şoförü fren yaparak kazaya karışmaktan kurtuldu.

BURSA'da sağa dönmek için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün sağa dönmek için ani manevra yaptığı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan diğer otomobil, sağdaki sapağa girdi. Bu sırada bir özel halk minibüsünün şoförü, otomobili fark edip fren yaparak kazaya karışmaktan kurtuldu. Öte yandan kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
OtomobilAnkaraGüncelBursaKazaSon Dakika

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