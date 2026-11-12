Bursa İnegöl'de lodosun kırdığı ağaç sokağı kapatınca itfaiye müdahale etti - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de lodosun kırdığı ağaç sokağı kapatınca itfaiye müdahale etti

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Bursa İnegöl\'de lodosun kırdığı ağaç sokağı kapatınca itfaiye müdahale etti
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle bir apartmanın bahçesindeki ağaç gövdesinden kırılarak Süleymaniye Mahallesi’ndeki sokağa devrildi. İtfaiye ekiplerinin motorlu testerelerle parçaladığı ağaç kaldırılınca sokak yeniden ulaşıma açıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran lodos, bir ağacın kırılarak sokağa devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak bir süre ulaşıma kapandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç, gövdesinden kırılarak sokağa devrildi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokağa devrilen ağacı motorlu testerelerle keserek parçalara ayırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA
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