Bursa Nilüfer'de 2 kişinin öldüğü kaza davasında sanığın tutukluluğu devam etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gülçin Yeni (35), olayda hayatını kaybeden Yalçın Öz ve Olgun Yıldız'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Yeni, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Olay günü arkadaşıyla doğum gününü kutlamak için bir bağ evine gittiklerini anlatan Yeni, saat 02.00 civarında eski eşinin arayıp kızlarının rahatsızlandığını söylemesi üzerine yola çıktıklarını söyledi.

Yeni, alkol aldıklarını ancak bilincinin açık olduğunu savunarak, "70-80 kilometre hızla kendi yolumda, şeridimde gidiyordum. Birden çıktı. Belki kazayı engellerim diye sağa kırdım ama yine de kaza meydana geldi. Kimsenin vefatına neden olmak istemezdim. Olay nedeniyle ben de ağır yaralandım. 2 kez ameliyat geçirdim. Ciğerlerim söndü." ifadesini kullandı.

Kazada hayatını kaybeden Olgun Yıldız'ın eşi Gülsüm Yıldız ise şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın kazanın ardından ölenleri düşünmek yerine aracının hasar durumunu sormasının kendilerini daha çok yaraladığını dile getirdi.

Olgun Yıldız'ın oğlu Emirhan Yıldız ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Babam eskiden beni okula götürürdü şimdi ise ben onun mezarına gidiyorum." dedi.

Yalçın Öz'ün eşi Canan Tuba Öz de kendisinin de araç kullandığını, sanığın kazanın oluşmasını engelleyebileceğini ifade etti.

Öz'ün kızları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanık Yağmur Yücel ise olay günü bağ evinde kalma planı yaptıklarını ancak sanığın eski eşi arayınca yola çıktıklarını anlattı.

Sanığın tali yoldaki aracı görünce frene bastığını ileri süren Yücel, hızlarının 70-80 kilometre olduğunu aktardı.

Duruşmada kaza anına ilişkin kamera kayıtları izlendi, sanık ve müştekiler gözyaşlarını tutamadı.

Mahkeme heyeti, tarafların kusur durumlarının ve hızlarının tespiti ile sanığın hızı ve alkol oranı ile kaza arasında nedensellik bağı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde geçen ağustos ayında Gülçin Yeni, idaresindeki 16 GY 114 plakalı otomobil, Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobile çarpmıştı. Özel güvenlik görevlisi Yalçın Öz ve yanındaki iş arkadaşı Olgun Yıldız olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Gülçin Yeni ve yanındaki Yağmur Yücel ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Aracın sürücüsü Gülçin Yeni hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.