Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.

23.02.2024 15:19  Güncelleme: 16:04
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Türkiye son dönemde meydana gelen irili ufaklı büyüklükteki depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Bursa'dan geldi.

AFAD SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği son dakika bilgisine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı megakent İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın Bursa Gemlik merkezli depreme ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, depremin ardından ekipleri sahada tarama faaliyetleri için görevlendirdiklerini söyledi. Vali Demirtaş, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor." dedi.

Bursa\'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul\'da da hissedildi

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Son Dakika Güncel Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
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