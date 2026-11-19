Bursa Yıldırım'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, evinin önünde 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yakındaki eczaneye sığınan kişi hastanede tedavi altına alınırken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, evinin önünde kimliği belirsiz 2 şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı.
152 Evler Mahallesi'ndeki evinin önüne otomobiliyle gelen Y.B. park ettiği aracından indiği sırada 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Y.B, evin yakınındaki bir eczaneye sığındı, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.B. ambulansla götürüldüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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