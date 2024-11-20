Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede - Son Dakika
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Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

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İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorlarında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmenin yapılacağı salona ilerlediği sırada, CHP'li milletvekilleri ile AK Partili isimler arasında arbede yaşandı. Arbedenin ortasında kalan Bakan Yerlikaya neye uğradığını şaşırdı.

20.11.2024 10:14
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri tartışmalı başladı. Toplantı öncesinde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gerginlik arttı.

SALONA GİRİŞİNE ENGEL OLDULAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında gerginlik arttı. Komisyon salonunda tansiyon düşmedi. Kayyum görevlendirmeleri nedeniyle CHP milletvekilleri, komisyonun salonuna girmesini engelledi.

Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

"BENİ SALONA ALMAK İSTEMEDİNİZ"

Arbede esnasında komisyon başkanı, vekillere "Beni salona almak istemediniz" diye tepki gösterirken, CHP'li milletvekilleri, "Salona almamak yok" dedi ve milletvekillerinin kayyım atanan Esenyurt'ta belediyesine giremediğini hatırlattı. Salon girişinde özellikle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Bakan Ali Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı.

Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP\'li vekiller arasında arbede

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ramazan Sarac:
    kim var başrolde mahir Başarır denen vekil bozuntusu bunlar iktidar olduğu zamanı düşünülemez bu dem seviciler bu ülkeyi dem ile yönetmeye kalkar o zaman çay ülkenin haline 103 111 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ali mahir başarır tam bir aslansın helal olsun sana kardeşim 76 133 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    CeHaPe yerin dibine batasın 102 82 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yerlikaya iyi bir insandır yapmayın böyle şeyler hiç yakışmıyor 114 60 Yanıtla
  • Efe:
    daha önce de Mahkeme salonunda önce kamera kayıtta mı diye bakıp sonra olay çıkaran adam değil mi bu vekil 67 38 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    demliler bile kayyuma sahip çıkmazken CHP'li vekillerin böyle saldırgan olmaları ahlaksızlık, CHP vekiller umarım benim bulunduğum yere gelmezler bizde kabul etmediğimiz vekillere vurmak boynumuzun borcumu olması gerekiyor yazıklar olsun 34 19 Yanıtla
  • Engin Engo:
    bunlar daha oturup konuşamıyorlar. biz bekliyoruz ki ülkenin ekonomik sorunlarını çözsünler =)=)=) kendilerini doyurup milleti kandırmaya devam 44 4 Yanıtla
  • Demir:
    Bunlar mı vekil eşkıyalik barbarligin daniskası yazıklar olsun.. 33 12 Yanıtla
  • soner genç:
    Bu chp zihniyeti hep kötü yapılanlara devamlı köstek olur 16 14 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Milletin parasıyla hava atanlar sorun onlarda değil bizim milllette 20 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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