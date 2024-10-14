Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi - Son Dakika
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Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

14.10.2024 20:58  Güncelleme: 22:20
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İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "yenidoğan" çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Cumhuriyet savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edilmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

100 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SAVCIYI VURACAKMIŞ

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşanırken, savcıyı vurmayı hedefleyen Mustafa Kemal Zengin itirafçı olduğu bildirildi. Tetikçinin savcıyı vurmak karşılığında 100 bin dolar alacağını söylediği bildirildi. İtirafçı olan tetikçi Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildi.

273 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan çetenin örgüt lideri konumundaki 2 doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen için 273 yıla kadar hapis talep edildi. 725 sayfalık fezlekede örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

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Son Dakika Güncel Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Turgay Kayaoğlu:
    Savcı tehdit edilince tutuklama vatandaş olunca tutuksuz yargılama serbest bırak itiraz edilince içeri al 116 15 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adli kontrolle serbest 1 hafta sonra 55 12 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    Teröristler savcıyı tehdit edebiliyorsa tek çözüm yağlı urgandır 53 0 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Emniyet güvende değil savcı da kimmiş 30 14 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    yallah hapise ,,, en az 25 yıl yatacaklar 34 7 Yanıtla
  • Murat Kanat:
    Ölene kadar mukoko 31 5 Yanıtla
  • Abdullah Güney:
    ülkeyi mafyalar ve millet vekilleri yönetiyor baştakilerin talimatıyla baştakilerde idare etmeye çalışıyor 32 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Garibanlar tehdid edilince tutuksuz yargılama 30 2 Yanıtla
  • Selim:
    eğer bunlar da dışarı bir sekilde cıkarsa Allah bu ulkeyi tez zamanda batırsın o zaman 17 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Adalet Mülkün Temelidir Reis Bunları Biliyormu? 20 0 Yanıtla
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