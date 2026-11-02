Büyükçekmece Meclisi'nde YENİ Parti'ye geçenler sonrası komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika
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Büyükçekmece Meclisi'nde YENİ Parti'ye geçenler sonrası komisyon üyeleri seçildi

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Büyükçekmece Meclisi\'nde YENİ Parti\'ye geçenler sonrası komisyon üyeleri seçildi
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Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılan üyelerin ardından değişen üye dağılımı doğrultusunda komisyon üyelikleri seçimi yapıldı. Toplantıda komisyon üyeleri oylanarak belirlendi, bazı gündem maddeleri komisyonlara sevk edildi.

(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılan üyelerin ardından komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, kasım ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılan meclis üyelerinin ardından değişen üye dağılımı doğrultusunda komisyon üyelikleri seçimi gerçekleştirildi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik olarak verilen mesajların ardından, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler de ilgili komisyonlara sevk edildi.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİMİ YAPILDI

Meclis toplantısında Yeni Parti Grubu adına Tarık Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı adına Mustafa Yazıcı söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye geçen meclis üyelerinin ardından komisyonlardaki üye dağılımı yeniden belirlendi.

Yapılan oylamalar sonucunda YENİ Parti üyelerinin seçildiği komisyonlar ve isimleri; Plan ve Bütçe Komisyonu Orhan Şahin, Seçkin Sarı, İmar Komisyonu Tarık Erdoğan, Kerem Ereke, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Hakan Küçük, Mustafa Büyükyılmaz, Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Ayşe Banu Eraslan, Seçkin Sarı, Hukuk Komisyonu Hilmican Demir, Alev Orak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Ceren Gökçe Yatmaz, Fatih Çınar, Gençlik ve Spor Komisyonu Selahattin Öner, Çevre ve Sağlık Komisyonu Handan Yavuzbilge, Orhan Şahin, Tarife Komisyonu Nurcan Kalaycı, Orhan Şahin, Harita Komisyonu Kerem Ereke, Dezavantajlılar Komisyonu Selahattin Öner, Handan Yavuzbilge, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Ayşe Banu Eraslan, Kerem Ereke, Temel Haklar Komisyonu Hakan Küçük, Selahattin Öner, Çocuk Hakları Komisyonu Nurcan Kalaycı, Hilmican Demir, Göç ve Yabancılar Komisyonu Ceren Gökçe Yatmaz, Alev Orak, Afet ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Komisyonu Tarık Erdoğan, Kerem Ereke'den oluştu.

Kaynak: ANKA
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