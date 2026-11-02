Çakallarla Dans 8'in galası İstanbul'da yapıldı, seri 16 yılda sekiz filme ulaştı

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, komedi serisi "Çakallarla Dans"ın sekizinci filmi "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması"nın galası İstanbul'da gerçekleştirildi.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin senaryosunu kaleme aldığı film, serinin sevilen karakterlerini bu kez Almanya'da geçen uluslararası bir macerada bir araya getiriyor.

Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Timur Acar ve Didem Balçın'ın başrollerini paylaştığı yapımda Hakan Bilgin, Nur Sürer, Tim Seyfi, Ceyhun Yılmaz, Vildan Çırpan ve Aslı Melisa Uzun da rol alıyor.

Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen galada, filmin yönetmeni Murat Şeker ile oyuncular Didem Balçın ve Murat Akkoyunlu, AA muhabirine, filme ve çekim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"16 yılda 8 film yaparak Türk sinema tarihine geçtik"

Yönetmen Şeker, serinin 16 yılda sekiz filme ulaşmasının Türk sineması açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Filmin galasını Atlas Sineması'nda gerçekleştirmelerinin de ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Şeker, seyirciyle kurdukları samimi ilişkinin serinin devam etmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Şeker, "Seyircilere tepeden ya da aşağıdan değil, onların olduğu mesafeden bakarak öyle iletişim kuruyoruz. Biz otobüse dışarıdan bakan insanlar değiliz, otobüsün içindeki insanlarız. Dolayısıyla seyirci de bunu hissediyor ve bize 'bu filmi yapın' diyor. Biz de görevimizi yapıyoruz. Aslında yaşadığımız çağa ve toplumumuzdaki sorunlara veya sorun olup dile getirilmeyenlere ayna tutuyoruz. Bunu yaparken de kantarın topuzunu kaçırmadan eleştirimizi, taşlamamızı, herkesin ortak vicdanında duyduğu rahatsızlıkları dile getirerek söylemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekizinci filmde hikayenin Türkiye sınırlarının dışına taşındığına işaret eden Şeker, uluslararası insan kaçakçılığı, kaçak işçilik ve Türkiye'nin bu ağlarda geçiş güzergahı olarak kullanılmasını kendi bakış açılarıyla ele aldıklarını söyledi.

Şeker, filmin çekimlerini bu yaz İstanbul, Berlin ve Stuttgart'ta gerçekleştirdiklerini aktararak, Almanya'da çalıştıkları dönemde beklediklerinin aksine yüksek sıcaklıklarla karşılaştıklarını, Berlin'de sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını ifade etti.

"En büyük umudum 8. filmimizi de seyircinin beğenmesi ve bu serinin devam etmesi"

Oyuncu Didem Balçın da serinin sekizinci filmiyle izleyici karşısına çıkmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek, "En büyük umudum 8. filmimizi de seyircinin beğenmesi ve bu serinin de devam etmesi." dedi.

Filmin Almanya'daki çekimlerinde silahlı çatışma sahnesi çektikleri sırada çevrede yaşayanların durumdan şüphelenerek polise şikayette bulunduğunu anlatan Balçın, ihbar üzerine polis ekiplerinin sete geldiğini ve yaşananları ekip içinde esprili bir dille polis baskını olarak andıklarını ifade etti.

Balçın, "Aramızda esprisini yaptık ama çok korktuk, tedirgin olduk. Çünkü çekimdeydik, üstümüzde kostümler vardı, pasaportlarımız yanımızda yoktu ve yabancı bir ülkedeydik. Daha sonra çözüldü olay, zaten iznimiz de olduğu için ama bizim için böyle unutulmayacak bir anı oldu." diye konuştu.

"Sıcak ve samimi bir film oldu"

Oyuncu Murat Akkoyunlu ise sekizinci filmde, karakterlerin önceki maceralarındaki olayların daha geniş bir hikayeyle devam ettiğini belirtti.

Almanya'daki çekimlerin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu dile getiren Akkoyunlu, ekipte kendileri dışındaki teknik çalışanların Almanlardan oluştuğunu, bu sayede ülkedeki çalışma koşullarını ve sinema sektörünün işleyişini gözlemleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Havanın sıcak olduğunu da aktaran Akkoyunlu, "Biz tam temmuz sonu, ağustos ortası gibi girdik filme. Yani 3-4 haftalık bir serüvendi. O yüzden sıcak zamanlarımız ama bu filmimize de yansıdı. Her zamanki gibi sıcak ve samimi bir film oldu." dedi.

Film hakkında

Filmde, hayatlarını düzene sokmaya çalışan "Çakallar" ekibinin beklenmedik şekilde kaçırılarak Almanya'ya götürülmesi ve kendilerini uluslararası bir insan kaçakçılığı ağının ortasında bulması konu ediliyor. Ekip, bir yandan içinde bulundukları durumdan kurtulmaya çalışırken diğer yandan birbirinden absürt olaylarla mücadele ediyor.

Yapımcılığını SugarWorkz ve TAFF Pictures'ın üstlendiği filmin dağıtımını CJ ENM gerçekleştiriyor.

"Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması", 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.