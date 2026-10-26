Çakırözer, 5 gündür tutuklu gazeteci Arı'nın serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
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Çakırözer, 5 gündür tutuklu gazeteci Arı'nın serbest bırakılmasını istedi

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Çakırözer, 5 gündür tutuklu gazeteci Arı\'nın serbest bırakılmasını istedi
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Çakırözer, 5 gündür tutuklu gazeteci Arı\'nın serbest bırakılmasını istedi
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi'nde tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'yı ziyaret ederek 5 gündür tutuklu olan Arı'nın serbest bırakılmasını istedi. Çakırözer, Arı'nın 28 kişilik koğuşta 62 kişiyle kaldığını ve yerde yattığını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi'nde bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "İsmail Arı'nın yeri cezaevi değildir. İsmail Arı da tutuklu bulunan diğer gazeteciler de bir an önce serbest bırakılmalıdır. Sonuna kadar onlarla dayanışma içerisindeyiz. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz, hukuk devleti olmaz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, geçtiğimiz günlerde tutuklanan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımlayan Çakırözer, Arı'nın 5 gündür tutuklu olduğunu ifade ederek, Arı'nın daha önce de 75 gün cezaevinde kaldığını hatırlattı. Çakırözer, "Aynı koğuşta şimdi yeniden tutuklu. Bu sefer 28 kişilik koğuşta 62 kişi kalıyorlar. İsmail yine yerde yatıyor" dedi.

Çakırözer, şunları kaydetti:

"İsmail ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Suçlama, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ama dosyasına baktığımızda ne kanıt var ne de belge. Ama gerekçe gazetecilerin asrın vurgununu, asrın soygununu yazmaması, milletin haberdar olmaması. Bu iktidarın sorumluluğunda, göbeğinde olduğu bu skandalla ilgili yazı yazılmasın, haber yapılmasın, millet bunu duymasın diye gazeteciler birbiri ardına zindana gönderilmekte. Gazetecilik suç değildir diyoruz. İsmail Arı'nın yeri cezaevi değildir. İsmail Arı da tutuklu bulunan diğer gazeteciler de bir an önce serbest bırakılmalıdır. Sonuna kadar onlarla dayanışma içerisindeyiz. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz, hukuk devleti olmaz."

Kaynak: ANKA
Sincan CezaeviUtku ÇakırözerYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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