Cam balkonun sağlamlığını böyle test etti - Son Dakika
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Cam balkonun sağlamlığını böyle test etti

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Müşterisinin evine cam balkon yapan usta, pencereleri sertçe vurarak sağlamlığını test etti. Ustanın kendinden emin halleri dikkat çekti.

11.12.2024 19:28
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Türkiye'de bir usta, müşterisinin evine boydan boya cam balkon yaptı. Ustanın yaptığı işin kalitesini test etme yöntemi ise dikkat çekti.

PENCERELERİN SAĞLAMLIĞINI SERTÇE VURARAK TEST ETTİ

Usta, tüm cam pencereleri tek tek sertçe vurarak test etti. Pencerelere bir şey olmazken, ustanın kendinden emin hali kameralara yansıdı.

Cam balkonun sağlamlığını böyle test etti

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cam balkonun sağlamlığını böyle test etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Gereksiz köylü işçi 1 17 Yanıtla
  • V. A.:
    Ben olsam sök bunları yenisi tak derdim. Benm ewime takılanın parasını ödemişim artık benım malı . Sen kımsın de bu sekılde malın ömrünü tüketiyorsun.. 7 4 Yanıtla
  • Halil:
    Bu haber mi simdi 6 4 Yanıtla
  • Firdevss null:
    Bu ne ya Görün beni resmen 3 1 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Amin usta tanıdık herhalde. Reklam güzel olmuş 1 0 Yanıtla
  • Muzaffer Salman:
    Reklamınıda yapsaydınız böyle olmamış 0 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Nerde bu usta adres versin 0 1 Yanıtla
  • Aa:
    gereksiz 0 0 Yanıtla
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