Türkiye'de bir usta, müşterisinin evine boydan boya cam balkon yaptı. Ustanın yaptığı işin kalitesini test etme yöntemi ise dikkat çekti.
Usta, tüm cam pencereleri tek tek sertçe vurarak test etti. Pencerelere bir şey olmazken, ustanın kendinden emin hali kameralara yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Cam balkonun sağlamlığını böyle test etti - Son Dakika
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