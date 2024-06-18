Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması sonucu ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlattı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tedbir amaçlı tek yönlü askıya alındı. Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü ise tedbiren tahliye edildi.

18.06.2024 16:54  Güncelleme: 17:18
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi.

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

ÇANAKKALE BOĞAZI TEK YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

BÜYÜKANAFARTA KÖYÜ BOŞALTILDI

Valilikten yapılan açıklamada, yangın nedeniyle önlem amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği belirtildi. Valilikçe çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı, yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan seferber olduğu ifade edilen açıklamada, gerek şehitlikleri gezmek için gelen ziyaretçilerin gerekse bölgede yaşayanların dikkatli olmaları istendi. Ayrıca, Kumköy ile Büyükanafarta köyleri arasındaki yolun ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

İşte deprem bölgesinden ilk görüntüler:

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
Çanakkale\'de orman yangını! Boğaz\'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Genç: Gelsin oteller 1 8 Yanıtla
  • Dursun aydın: Kafası güzel heralde Deprem bölgesinden görüntüler yazmış 3 0 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar: Yazık ya her sene yakıyorlar. Devlet karar alsın yanan yerler imara açılmasın yakanlara ciddi hapis cezası versinler. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı - Son Dakika
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