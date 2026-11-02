Çanakkale jandarması 14 Eylül-26 Ekim arasında 92 bin 302 aracı kontrol etti - Son Dakika
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Çanakkale jandarması 14 Eylül-26 Ekim arasında 92 bin 302 aracı kontrol etti

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 14 Eylül-26 Ekim'de 10 bin 455 personelle huzur ve okul çevresi güvenliği için denetim yaptı. Denetimlerde 92 bin 302 araç ile 1480 okul servisi kontrol edildi, 2 bin 852 araca cezai işlem uygulandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde güvenli ortamın korunması ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 14 Eylül-26 Ekim tarihlerinde 10 bin 455 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 56 bin 155 kişi ile 49 bin 612 sürücünün sorgusu yapıldı.

Toplam 92 bin 302 araç ve 1480 okul servis aracının kontrolünün yapıldığı denetimlerde 761 okul çevresi, 736 park ve bahçe ile 138 internet kafe de kontrol edildi.

Ekipler 2 bin 143 umuma açık yeri denetledi, 2 bin 852 araca cezai işlem uygulandı, hatalı görülen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 33 okulda 35 bahçe görevlisi, 6 okulda ise 5 jandarma personeli görevlendirildi.

Silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi ve özellikle çocukların silahlara erişiminin önlenmesi amacıyla 23 bin 307 tüfek ruhsatı, 1060 tabanca ruhsatı sahibine SMS ile uyarı mesajı gönderilip denetim kapsamda hazırlanan 3 bin bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale jandarması 14 Eylül-26 Ekim arasında 92 bin 302 aracı kontrol etti - Son Dakika
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