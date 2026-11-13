Çankırı Orta'da Dodurga Belediyesi 6 ayda bir yapılan buluşmada talepleri dinledi

Çankırı Orta'da Dodurga Belediyesi 6 ayda bir yapılan buluşmada talepleri dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, Dodurga Belediyesinin 6 ayda bir düzenlediği halk buluşması taziye evinde yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'nın katıldığı toplantıda beldenin ihtiyaçları, planlanan projeler ve vatandaş talepleri ele alındı.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, halk buluşması gerçekleştirildi.
Dodurga Belediyesi tarafından 6 ayda bir düzenlenen toplantı, belediyeye ait taziye evinde yapıldı.
Toplantıya Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Buluşmada beldenin ihtiyaçları, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve çalışmalar ele alındı.
Vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyen Kaşıkcı, beldede yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA
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