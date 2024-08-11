Canlı yayında kabul etti! Taciz suçu işleyen taksicilerin meslekten atılmaması için İBB'ye dava açmış - Son Dakika
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Canlı yayında kabul etti! Taciz suçu işleyen taksicilerin meslekten atılmaması için İBB'ye dava açmış

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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi maddesinin kaldırılması için İBB'ye dava açtığı ortaya çıktı. Katıldığı canlı yayında söz konusu girişimi kabul eden Aksu "Uygulama hatalı. Biz diyoruz ki bunu yapan şoförü meslekten ihraç edin, daha taksicilik yapmasın. Ama aracı trafikten men etme hakkına sahip değilsin. Buna itiraz ettik" dedi.

11.08.2024 08:33
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Megakent İstanbul'da taksi sorunu uzun zamandır çözülemezken İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da son dönemde yaptığı çıkış ve hamlelerle tartışmaların odağında yer alıyordu.

Aksu katıldığı canlı yayında skandal bir itirafta bulundu. Program sunucusunun "İBB'ye bir dava açtığınız ve taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi maddesinin kaldırılmasını talep ettiğiniz konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Aksu "Evet, doğru" yanıtını verdi.

"ŞOFÖRÜ MESLEKTEN İHRAÇ EDİN AMA..."

Aksu yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek hamleyi ise şu sözlerle savundu; "Uygulama hatalı. Biz diyoruz ki bunu yapan şoförü meslekten ihraç edin, daha taksicilik yapmasın. Ama aracı trafikten men etme hakkına sahip değilsin. Buna itiraz ettik."

Canlı yayında kabul etti! Taciz suçu işleyen taksicilerin meslekten atılmaması için İBB\'ye dava açmış

İstanbul, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında kabul etti! Taciz suçu işleyen taksicilerin meslekten atılmaması için İBB'ye dava açmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hakan Kan: Başlık yüzünden size de dava açabilir.Taksici atılmasın diye mi, plaka men edilmesin diye mi? Bir karar verin,başlık farklı,içerik farklı 63 5 Yanıtla
  • Oooo: Adam doğru söylüyor. Aracı neden iptal ediyorsun. Garson taciz edince restorantın ruhsatı iptalmi ediliyor? Veya uçakta hostes taciz edince uçak iptalmi ediliyor? 41 15 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Türkiye’de acilen TAG MARTI yasal olmalı 41 8 Yanıtla
  • ferhat eser: Sarı taksiler kaldırılsın çare uber onunda şartları olmalı en az lise mezunu iyi derecede İngilizce bilmeli sabıkası olmamalı 41 6 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: sarı taksi sonun geliyor inşallah uber martı 27 6 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu adamı acilen yakalayıp tutuklasınlar 19 8 Yanıtla
  • serkan keskin: isin ucu plaka sahibi patrona dokunmasin demis iyi valla, milyarlar kazaniyosun sonra sofor yapmis diyip cikicaksin? memlekette guzel is valla 17 7 Yanıtla
  • Hasan Balta: Neredeyse, sokakdan çevirdikleri adamlara taksi kullandırıyorlar… Taksi kullanıcak kişiler ile ilgili hem sağlık hemde Adli sicil temiz belgesi kontrolü yapılmalı… 17 0 Yanıtla
  • Berkant Balli: Türkiye'de dolmuş ve taksi şoförleri çok iyi denetlemeyle beraber yarısından fazlası bu mesleği yapamaz net. 13 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Bu adam.nasil hala görevde, adı hiçbir yasal olayda yok 10 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Canlı yayında kabul etti! Taciz suçu işleyen taksicilerin meslekten atılmaması için İBB'ye dava açmış - Son Dakika
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