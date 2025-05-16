Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü: Gazze\'de Yardım Dağıtmak Çok Zor İştir

Gazze'ye 80 Tır Malzeme Yolladık

Başkan Köylü dernek olarak yaptıkları yardımları şöyle açıkladı:

"Gazze işi çok zor bir iştir. Elhamdülillah onca büyük sıkıntılara rağmen gıda başta olmak üzere 80 tır malzeme Gazze'ye soktuk ve oradaki kardeşlerimize dağıttık. Halen günlük 4 bin aileye sıcak yemek dağıtmaya devam ediyoruz. Günlük tankerlerle içme suyu dağıtımlarımız devam ediyor. Mutfak tüpü dolum ve dağıtımlarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Kurduğumuz fırınlarda ürettiğimiz ekmekleri binlerce aileye aralıksız olarak dağıtmaya devam ediyoruz. Temin edebildiğimiz kadarıyla taze sebze ve meyve dağıtımlarımız sürüyor. Kapılar her açıldığında içeriye olduğunca çok daha fazla ihtiyaç malzemelerini sokarak lojistik merkezlerimizde depolayarak dağıtmalarımızı eksiksiz olarak sürdürmekteyiz."

Gazze Halkının Her Zaman Yanındayız

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 7 Ekim'den itibaren Gazze'deki yardımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini önemle vurgulayan Başkan Köylü, bölgedeki en acil hayati sorunların başında; barınma, sıcak yemek, içme suyu, ekmek, taze sebze, gıda kolisi ve tüpgaz meselesi geldiğini söyledi. Bu ihtiyaçların Cansuyu Derneği tarafından kısmen karşılanmaya çalışıldığını belirten Köylü, şunları dile getirdi:

"Cansuyu Derneği olarak Gazze'ye ulaştırılan ihtiyaç malzemeleri Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde dağıtılırken, her gün binlerce aileye sıcak yemek ve ekmek paketleri Gazze'nin Al-Shuja'iya, Şeyh Radwan, Tel Al-Hava, Al Tuffah ve Al Daraj, Al Sabra, Al Zaytoun, Jabalia Al Maskar, Beit Lahia, Beit Hanoun, Jabalia Al Nazla bölgelerinde dağıtılıyor. Cansuyu ekipleri tarafından Jabalia kampı, Beyt Lahia ve Gazze şehrinin batısındaki El Saftawi bölgelerinde günlük olarak tankerlerle içme suyu ve gıda kolileri de dağıtılıyor."

Cansuyu Dünya Ölçeğinde Muhteşem Bir Dernek

Cansuyu Derneği'nin yaptığı yardımlar nedeniyle dünya ölçeğinde büyük bir itibar kazandığını vurgulayan Köylü, yaşanan zorluklara rağmen hizmetlerin aksamadan sürdüğünü belirtti. Mustafa Köylü; "Erbakan Hocam benim elime bir kâğıt tutuşturup, 'Bir yardım kuruluşu kuracaksın' diye emir verdi. Yaptığımız çalışmanın ardından kendilerine gidip takdim etmiştim. O da onaylamıştı. Bize verilen bir kâğıttan şimdi dünya ölçeğinde bir dernek haline geldik. Gerçekten sadece ülkemizde değil bütün dünyada büyük bir itibarımız var. Söz konusu Cansuyu olunca partnerlerimiz için paranın bir önemi olmuyor. Bütün işlerimizi bitirdikten sonra paralarını gönderebiliyoruz. Bu bir itibarın ve büyüklüğün göstergesidir."