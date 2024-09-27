Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

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Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu. 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'da, Garipoğlu'nun mezarı açılarak DNA testi için numune alınacak.

27.09.2024 21:09
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İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan mezar açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebi kabul edilmişti. Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü açılacak, DNA testi için numune alınacak.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

MEZARI AÇTIRAN ÇARPICI DETAY

10 yılın ardından mezarın açılması için gerekli sebepler de herkesin merak konusu haline gelmişti. Avukat Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığın gerekçe gösterdiği nedenleri açıkladı. Cem Garipoğlu'nun ailesinin yaptığı kutlama ve paylaşımlar mezarın açılma nedenlerinin başında geliyor. Epözdemir, ailenin Münevver Karabulut 'un katledildiği ve kan izlerinin bulunduğu koltukta oturarak çekildiği fotoğrafları paylaşmasının da fethi kabir kararında ekili olduğunu belirtti.

MÜNEVVER'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KOLTUK

Garipoğlu ailesinin oturduğu koltuğun 12 yıl önce Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki koltukla aynı olması dikkat çekmişti. Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı. Fotoğraf üzerine Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındıkları eve koltuğu da götürdüğü iddia edilmişti. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silinmişti.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

AÇIKLAMA AVUKAT EPÖZDEMİR'DEN GELDİ

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilmesiyle ilgili gelişmeyi avukat Rezan Epözdemir duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde,yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

NE OLMUŞTU?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Cem Garipoğlu\'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu, Bahçeşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mauro Sicardi:
    Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. Ama hâlâ yalan söylüyorlar.. 74 5 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    kafamda deli sorular. hadi diyelim cem garipoğlu intihar süsü verilip hapishaneden kaçırıldı diyelim. hapishaneden kaçıranlar, ölüm raporu hazırlayanlar dna testine el atamazlar mı? 73 2 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY:
    15 yıl geciken adaleti bugün mü sağlamış yargımız 58 5 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    varlıklı aile. sonuç değişeceğini sanmıyorum 56 3 Yanıtla
  • Yunus İlhanlı:
    Ülkemde gündem çok çabuk hızlı değişiyor. 53 1 Yanıtla
  • okan:
    Bu iş burda bitmez DNA örneği alıcaklar uyuşacak. Bu seferde DNA yı yapan kişi falan filan diycekler Tabi süpriz olurmu bilmem ama olmaz 34 0 Yanıtla
  • Osmanlı torunu:
    Hadi bakalım 16 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    CİHAN ÖZSOY Cem gariboğlunun açılıp gerçeklerin gün yüzüne çıkası sizi neden bu kadar rahatsız ediyor hayırdır bir kan bağınız falanmı var 13 4 Yanıtla
    Murat Çoker:
    Adam rahatsız olmamış ki gereç kalındığından rahatsız daha önce açıkmalıydı dio aaaah ah okuma anlama çok mühim okudugunu anlamayan insan dolu 1 0
  • sudem meliss:
    Kalbimizde yaşıyor Ama Ölmedi 5 12 Yanıtla
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